Der Start in die neue Woche lief an den Märkten eher verhalten ab. Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der EZB scheinen die Anleger den Ball flachhalten zu wollen. Bei manchem Einzeltitel gab es aber dennoch interessante Bewegungen zu beobachten, wenn auch nicht immer in die richtige Richtung.Die Aktie von BioNTech (US09075V1026) trat am Montag weitgehend auf der Stelle. Den Handel verließ das Papier mit 123,47 US-Dollar und damit nur unwesentlich höher als zum Handelsschluss am Freitag. Das Unternehmen stellte gestern frische Studiendaten vor und ...

