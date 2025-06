MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: KWS, TUI, LUFTHANSA, BOEING, CHRYSLER, HOLTEC INTERNATIONAL, UBS, VOESTALPINE

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.097,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 6.250,50 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.891,50 +0,6% Nikkei-225 (Tokio) 40.487,39 +0,8% Hang-Seng (Hongk.) 24.072,28 -0,8% Schanghai-Comp. 3.444,43 +0,6%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,28 65,52 -0,4% -0,24 -9,6% Brent/ICE 67,55 67,77 -0,3% -0,22 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.277,70 3.274,29 +0,1% 3,42 +24,8% Silber 30,62 30,67 -0,2% -0,05 +10,0% Platin 1.155,72 1.142,44 +1,2% 13,28 +30,4% Kupfer 5,05 5,07 -0,3% -0,02 +23,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Monats- und Quartalsulitimo gehen Anleger mit frischem Optimismus in der Handelsthematik in die Sitzung der Wall Street. US-Handelsminister Howard Lutnick sowie Finanzminister Scott Bessent schüren Hoffnungen auf den baldigen Abschluss zahlreicher Handelsabkommen der USA mit Handelspartnern. Zuversichtlich stimmt auch, dass die Zollverhandlungen zwischen den USA und Kanada nun doch fortgesetzt werden, nachdem US-Präsident Donald Trump sie am Freitag für abgebrochen erklärt hatte. Washington räumt darüber hinaus seinen wichtigsten Handelspartnern offenbar mehr Zeit für Verhandlungen ein, wie Bessent erklärte.

Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energie geraten unter Druck, nachdem die neueste Version des Steuer- und Ausgabengesetzes des Senats Steuergutschriften für groß angelegte Wind- und Solarprojekte bis Ende 2027 auslaufen lassen wird - früher als in vorherigen Entwürfen. Die neueste Version enthält zudem auch eine überraschende neue Steuer auf Projekte, die Materialien aus China verwenden. Enphase geben vorbörslich um 2,9 Prozent nach, NextEra Energy um 2,3 und AES um 2,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

15:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag bei ISS Stoxx

Im Laufe des Tages:

- DE/Evonik Industries AG, Zwischenbericht 2Q (2. Teil Dienstag)

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Adtran Networks 0,52 EUR Allgeier 0,50 EUR Blue Cap 1,10 EUR Datron 0,12 EUR Deutsche Euroshop 2,65 EUR Stratec 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 43,0 zuvor: 40,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit kleinen Abgaben präsentieren sich die Aktienmärkte. Die Stimmung wird trotz des kleinen Minus als vorsichtig optimistisch beschrieben. Stützend für das Sentiment wirkt, dass die abgebrochenen Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada fortgesetzt werden. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen nach unten. Das stützt Immobilienwerte, für die es 0,7 Prozent nach oben geht. Bankentitel (-1%) werden dagegen gemieden. Im DAX geht es für Deutsche Bank 3,5 Prozent nach unten. Für lange Gesichter im Handel sorgen die Daten zum deutschen Einzelhandel. Für Technologiewerte geht es 0,3 Prozent nach oben. Hier treibt die Vorfreude auf feste Kurse des Sektors an Wall Street, nachdem sich US-Präsident Donald Trump immer mehr als Fürsprecher der Branche entpuppt. Mit Gewinnen von bis zu 1,1 Prozent zeigen sich Infineon und STMicro. Sie wurden beide von JPM auf die Beobachtungsliste für mögliche positive Überraschungen gesetzt. 1&1 hat die Prognose für das operative Ergebnis gesenkt. Dies kam aber nicht unerwartet, die Aktien geben nur 1 Prozent nach. DAX-Gewinner sind Zalando mit einem Plus von 5 Prozent. Zalando gelingt es nach Einschätzung von Jefferies, in einem unsicheren Konsumumfeld in Europa Marktanteile zu gewinnen. Die Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energie geraten unter Druck, in den USA laufen Subventionen aus. Das büßen Vestas 5,1 Prozent ein, Nordex verlieren 3,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1727 -0,0% 1,1731 1,1716 +13,3% EUR/JPY 169,15 -0,2% 169,50 169,56 +4,0% EUR/CHF 0,9346 -0,3% 0,9372 0,9360 -0,2% EUR/GBP 0,8558 +0,1% 0,8550 0,8545 +3,3% USD/JPY 144,23 -0,2% 144,49 144,72 -8,2% GBP/USD 1,3704 -0,1% 1,3722 1,3710 +9,6% USD/CNY 7,1586 -0,2% 7,1696 7,1690 -0,5% USD/CNH 7,1621 -0,1% 7,1691 7,1720 -2,3% AUS/USD 0,6533 -0,1% 0,6538 0,6531 +5,7% Bitcoin/USD 107.839,95 +0,3% 107.565,35 106.658,30 +13,8%

Während sich die Anleger aus Gold als sicherer Hafen zurückzögen, zeige sich der Franken überraschend stark und bleibe gefragt, stellt Ipek Ozkardeskaya, Marktstrategin bei Swissquote fest. Dass der Franken so stark gehe trotz Nullzinsen und einer weitgehend positiven globalen Marktstimmung gebe der SNB zunehmend Anlass zur Sorge. Der Franken scheine in einer Aufwertungsspirale festzustecken, die den Schweizer Exporteuren schade, so die Analystin.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive US-Vorgaben und die Hoffnung auf glimpflich ausgehende Handelsvereinbarungen mit den USA vor Ende der von Präsident Trump gesetzten Frist am 9. Juli haben an den Börsen für steigende Kurse gesorgt. Die USA stehen offenbar davor, zahlreiche Handelsabkommen abzuschließen. Zuvor hatte in der Vorwoche die Meldung für Zuversicht gesorgt, wonach die USA und China eine Vereinbarung gefunden haben. Zuversichtlich stimmt überdies, dass die Zollverhandlungen zwischen den USA und Kanada nun doch fortgesetzt werden. Neue Wirtschaftsdaten aus China fielen unterdessen sehr nah an den Erwartungen aus und bewegten kaum. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verharrte im Juni wie erwartet im Schrumpfung anzeigenden Bereich, verbesserte sich aber zumindest gegenüber dem Vormonat leicht, Der Index des Dienstleistungsgewerbes liegt weiter knapp über der Schwelle, die Wachstum signalisiert. Der Nikkei-225 schloss zwar praktisch auf einem Einjahreshoch, hatte im Verlauf des Handels aber auch schon deutlich höher gelegen. In Japan ist die Industrieproduktion wider Erwarten nur leicht gestiegen. In Seoul ging es für den Kospi nach oben. Dort belasteten eher enttäuschende Daten zur Industrieproduktion nicht. Die chinesischen Börsen tendierten uneinheitlich. In Hongkong zählten Immobilienaktien zu den Tagesverlierern. Einige Teilnehmer dürften den Montag als Brückentag genutzt haben, hieß es, weil dort am Dienstag feiertagsbedingt das Geschäft ruht. Bei den Einzelwerten waren in Tokio Technologiewerte gesucht. Softbank machten einen Satz um 4 Prozent. Gründer Masayoshi Son will sein Unternehmen innerhalb der nächsten zehn Jahre zum Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Superintelligenz machen. In Sydney verteuerten sich Mineral Resources um 1,6 Prozent. Das Unternehmen hat den Verkauf seines Eisenerzgeschäfts abgeschlossen.

CREDIT

Wenig verändert mit leichter Tendenz zur Einengung zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die politische Lage rund um die Trump-Zölle sei im Fluss, zeige aber keinerlei Zeichen von Eskalation, heißt es. Dazu würden die diversen Kriegsschauplätze bzw deren Folgen von Israel über Iran bis zur Ukraine als regionale Probleme betrachtet und seien von den Börsen quasi abgehakt. Von der Zinsseite gibt es keine Signale, die gegen global weitere Senkungen sprächen. Die Blicke richten sich daher nun in Richtung Einzelrisiken und damit der Berichtssaison.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

KWS

zieht sich aus dem nordamerikanischen Maisgeschäft zurück. Der SDAX-Konzern und sein Joint-Venture-Partner Limagrain verkaufen ihr paritätisches Gemeinschaftsunternehmen Agreliant Genetics an den auf Pflanzengenetik spezialisierten Konzern GDM mit Sitz in Buenos Aires.

TUI

Der Tui-Aufsichtsrat Pepijn Rijvers legt sein Mandat wegen einer neuen Aufgabe im touristischen Umfeld, die er bereits begonnen hat, nach wenigen Monaten nieder. Seine Nachfolge tritt der ehemalige Easyjet-CEO Johan Lundgren an. Tui teilte mit, der Aufsichtsrat habe dem Antrag auf gerichtliche Bestellung von Lundgren zum neuen Mitglied des Gremiums zugestimmt.

LUFTHANSA

Das Bundeskartellamt hat der Deutschen Lufthansa grünes Licht zum Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Airbaltic gegeben.

BOEING

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat eine Untersuchung zur geplanten Übernahme des Flugzeugrumpfherstellers Spirit Aerosystems durch den US-Flugzeugbauer Boeing eingeleitet.

CHRYSLER

ruft Fahrzeuge zurück, deren Airbags bei einem Unfall möglicherweise nicht auslösen. Mehr als 250.000 Fahrzeuge, die zwischen 2022 und 2025 hergestellt wurden, könnten betroffen sein, darunter bestimmte Pacifica- und Voyager-Modelle.

HOLTEC INTERNATIONAL

strebt an die Börse und plant das Debüt nach Aussage von CEO Krishna Singh innerhalb einiger Monate. Im Gegensatz zu anderen Nuklearunternehmen erzielt die US-Firma Holtec bereits beträchtliche Einnahmen aus Aktivitäten wie der Stilllegung von Kernkraftwerken und der Endlagerung von nuklearen Abfällen und könnte bei einem Börsengang mehr als 10 Milliarden US-Dollar wert sein.

UBS

will zum 1. Juli ihr angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm starten. Die Schweizer Großbank erklärte, in der zweiten Jahreshälfte 2025 würden wie geplant Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

VOESTALPINE

will künftig 30 Prozent seines Gewinns je Aktie als Dividende ausschütten. Vorrausetzung dafür ist, dass der Verschuldungsgrad berechnet als Nettofinanzverschuldung geteilt durch EBITDA nach der Dividendenzahlung den Wert von 2,0 nicht überschreitet. Die Aktionäre sollen jedoch mindestens 0,40 Euro pro Aktie erhalten.

