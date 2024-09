Die Apple-Aktie verzeichnete kürzlich leichte Verluste an der NASDAQ, wobei der Kurs um 0,2 Prozent auf 215,99 USD sank. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche liegt der aktuelle Kurs immer noch 31,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Analysten sehen ein mittleres Kursziel von 230,00 USD, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl könnte jedoch erhebliche Auswirkungen auf den Technologiesektor und insbesondere auf Apple haben.

Mögliche Folgen der US-Wahl

Die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Ansätze der Republikaner und Demokraten könnten Apple in verschiedener Weise beeinflussen. Ein Sieg der Republikaner könnte zu einer weniger strengen Kartellregulierung führen, was für Apple vorteilhaft wäre. Andererseits könnte ein Sieg der Demokraten die laufende Kartellklage gegen Apple verstärken und möglicherweise Änderungen in der Unternehmenssteuerstruktur nach sich ziehen. Investoren beobachten die Situation genau, da der Ausgang der Wahl signifikante Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung und den Aktienkurs von Apple haben könnte.

