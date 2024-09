NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach einer Informationsveranstaltung des Medizintechnikunternehmens auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Details zu Finanzkennzahlen habe es nicht gegeben, nur moderat vorsichtigere Aussagen als bisher zur erwarteten Erholung in China, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend sieht er kaum einen Einfluss auf den Aktienkurs./gl/nas



