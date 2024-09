Die BioNTech-Aktie erlebte an der NASDAQ einen bemerkenswerten Aufschwung und kletterte auf 130,90 US-Dollar, was einem Zuwachs von 6,0% entspricht. Dieser Anstieg markiert eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief von 76,55 US-Dollar im August. Treibende Kraft hinter diesem Aufschwung sind vielversprechende Entwicklungen in der Onkologie-Pipeline des Unternehmens, insbesondere der Antikörper BNT327, der als potenzieller Umsatztreiber gilt. Analysten reagierten positiv, wobei Jefferies seine Empfehlung von "Halten" auf "Kaufen" anhob und das Kursziel deutlich von 95 auf 150 US-Dollar erhöhte.

Strategische Neuausrichtung jenseits von Covid-19

Trotz Herausforderungen wie einem Umsatzrückgang von 24,09% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr, diversifiziert BioNTech aktiv sein Portfolio über Covid-19-Impfstoffe hinaus. Das Unternehmen plant, am 1. Oktober 2024 einen "KI-Tag" in London zu veranstalten, um seine KI-Strategie und deren Anwendung in der Produktentwicklung zu präsentieren. Diese Veranstaltung unterstreicht BioNTechs Engagement, seine Technologieplattformen voranzutreiben und sich als Vorreiter in der Immuntherapie zu etablieren. Mit beträchtlichen Ressourcen ist das Unternehmen gut positioniert, um innovative Projekte in den Bereichen personalisierte Krebsimpfstoffe und CAR-T-Zelltherapien voranzutreiben, wobei die ersten Marktzulassungen für Krebsbehandlungen für 2026 anvisiert werden.

