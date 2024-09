KANZI®, eine der beliebtesten Apfelmarken der Welt, feiert in dieser Saison sein 20-jähriges Bestehen. Seit der ersten kommerziellen Ernte im Jahr 2004 steht KANZI® für eine konstant hohe Qualität und für "The Power of Great Taste". Dank seines einzigartigen, erfrischend süß-säuerlichen Geschmacks wird KANZI® von Millionen Verbrauchern...

Den vollständigen Artikel lesen ...