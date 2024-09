Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Kursaal Bern AG erzielt markant höhere Umsätze



18.09.2024 / 06:50 CET/CEST

Die Kursaal Bern Gruppe blickt auf ein insgesamt erfreuliches erstes Halbjahr zurück. Sie hat in dieser Zeit ihre Ziele konsequent verfolgt und ihre Performance gegenüber dem Vorjahr wie geplant weiter gesteigert. Dabei war das Marktumfeld insgesamt immer noch von Unsicherheiten geprägt. Das erste Quartal zeigte sich noch verhalten, jedoch konnten mit einem sehr starken zweiten Quartal deutlich höhere Umsätze in allen Sparten generiert werden, mit Ausnahme der terrestrischen Casinos. as erste Halbjahr 2024 in Zahlen:

• Umsatzsteigerung auf CHF 38.2 Mio. (Vorjahr: CHF 36.3 Mio.).

• Erhöhung des EBITDA auf CHF 6.2 Mio. (Vorjahr: CHF 3.5 Mio.)

• Erhöhung der EBITDA-Marge auf 16.1 % (Vorjahr: 9.8 %)

• Erhöhung Anteiliges Halbjahresergebnis auf CHF 1.9 Mio. (Vorjahr: CHF -0.6 Mio.)

• Eigenkapitalquote 63.8% (Ende 2023: 66.5%) Geschäftsverlauf

Mit deutlich gestiegenen Umsätzen und Gewinnen ist die Kursaal Bern Gruppe gut in das zweite Halbjahr 2024 gestartet. In den Segmenten Kongresszentrum sowie Hotel & Restaurants konnten gute Umsatzsteigerungen erzielt werden. Die Spielbanken liegen etwas unter dem Vorjahr und den Erwartungen. Im Kongresszentrum ist das erste Halbjahr 2024 insgesamt planmässig verlaufen. Ende Juni 2024 liegt es wie erwartet bei Umsatz und Gewinn deutlich über dem Vorjahr. Erneut fanden bedeutende Anlässe wie der «Spirit of Bern» statt. Zusammenfassend sind Veranstaltende und Gäste sehr zufrieden mit den Dienstleistungen und den Mitarbeitenden der Kursaal Bern AG. Der Trend hin zu immer kurzfristigeren Buchungen bleibt aber weiterhin bestehen. In der Gastronomie konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich mehr Umsatz generiert werden als im Vorjahr. Dies ist auch auf den Umbau des Giardino Restaurant & Bar im Vorjahr zurückzuführen. Die weiteren Gastronomie-Angebote waren ebenfalls erfolgreich. Die Rooftop Igloos haben in den ersten zwei Monaten des Jahres mit ihrem japanisch ausgerichteten Ramen-Angebot überzeugt und das Restaurant Yù mit seinem Asian Dream Buffet bis zur Sommerpause ab Mitte Mai ebenfalls. Der Rooftop Grill hat bis Ende Juni den geplanten Umsatz und Gewinn generieren können, trotz des anfänglich kühlen und regnerischen Sommers. Hier schlugen die zahlreichen schon vorab gebuchten Exklusiv-Events im Rooftop Grill positiv zu Buche. Das Swissôtel Kursaal Bern verzeichnete wie im Vorjahr eine Auslastung auf hohem Niveau. 2023 konnte das Hotel von zahlreichen Grossanlässen im Sommer in der Stadt Bern profitieren, die in diesem Jahr allerdings fehlen. Im Grand Casino Kursaal Bern konnten - entgegen dem schweizweiten Trend - die Gästezahlen im ersten Halbjahr dank verstärkter Marketingmassnahmen wieder leicht gesteigert werden. Das Onlinecasino 7melons.ch hat im ersten Halbjahr einen Zuwachs verzeichnet. Anhaltende Investitionen in Plattform und Spielangebot sorgen für eine zunehmende Konkurrenzfähigkeit. Im Casino Neuchâtel zeichnete sich in den ersten zwei Monaten des Jahres ein positiver Trend ab. Ab Anfang April erschwerten jedoch Bauarbeiten den Zugang zum Casino. Die Ziele für das erste Halbjahr 2024 konnten deshalb nicht ganz erreicht werden. Schritte wurden eingeleitet, um die Angebote noch attraktiver zu gestalten. Im Bereich Nachhaltigkeit wurde ein wichtiges Ziel erreicht: Die Kursaal Bern AG und das Swissôtel Kursaal Bern sind neu Green Key-zertifiziert. Green Key vergibt ein internationales Öko-Zertifikat für Hotels und Kongresszentren. Mit dem Green Key-Zertifikat ist bei Swisstainable das Level III (leading) verbunden. Gleichzeitig wurde das Swissôtel Kursaal Bern von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet. Ausblick

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt weiterhin anspruchsvoll. Eine angespannte geopolitische Lage, eine schwache Weltkonjunktur sowie rückläufige Investitionen wirken dämpfend auf die allgemeine Wirtschaftslage. Hingegen dürfte der private Konsum, eine tiefe Arbeitslosenquote und ein recht stabiler Inflationsverlauf zum Wachstum beitragen. Zuwächse bei den Reallöhnen stärken die Kaufkraft und unterstützen den privaten Konsum. Für das zweite Halbjahr wird deshalb eine zunehmende wirtschaftliche Dynamik erwartet. Die Kursaal Bern AG ist für das zweite Halbjahr optimistisch gestimmt. Im Kongresszentrum sind die Bücher bis Ende Jahr gut gefüllt. Die Reisebranche ist weiter im Aufwind. In der Gastronomie wird im Oktober das Restaurant Yù wie gewohnt seine Sommerpause beenden. Im Winter werden die Rooftop Igloos erneut mit einem neuen Konzept überzeugen. Dennoch wird die Zukunftsfähigkeit der Kursaal Bern AG nur mit Hilfe eines strengen Kostenmanagements, optimierten Prozessen, effizienter Nutzung von Ressourcen, Digitalisierungsmassnahmen sowie eines weiteren Engagements in die Nachhaltigkeit gesichert werden können. Dies ist auch notwendig, um die Position der Kursaal Bern Gruppe als bedeutende Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe in der Schweiz weiter zu stärken. Unter www.kursaal-bern.ch/geschäftsberichte finden Sie den vollständigen Halbjahresbericht 2024 der Kursaal Bern AG. Kontakt Kevin Kunz Lorenz Perren CEO / Generaldirektor CFO kevin.kunz@kursaal-bern.ch lorenz.perren@kursaal-bern.ch Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch/investor-relations investoren@kursaal-bern.ch Über den Kursaal Bern

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel- & Restaurants sowie Casino. Das vielseitige All-in-one-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik und 28 Räumen für Präsenzanlässe bis 1'357 Personen. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior) eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit dem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel.

Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

