Zehn Turbinen auf von Nordex eigenentwickelten Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe

Nordex durchbricht mit Bestellung 70-GW-Marke Auftragseingang seit Gründung Hamburg, den 18. September 2024. Der Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) hat bei der Nordex Group zehn Turbinen der neuesten Delta4000-Baureihe des Typs N175/6.X bestellt. Die 6,8-MW-Anlagen auf 179 Meter Nabenhöhe sind für den 68-MW-Windpark Mahlsdorf in Brandenburg bestimmt. Der Auftrag umfasst zudem den Premium-Service zur Wartung der Turbinen über 20 Jahre. Dank der Bestellung hat die Nordex Group jetzt seit ihrer Gründung im Jahr 1985 allein in Deutschland die 10-GW-Marke und gleichzeitig weltweit die 70-GW-Marke beim Auftragseingang durchbrochen. Der UKA-Windpark Mahlsdorf wird nach der Errichtung und Inbetriebnahme 2025 der erste Windpark mit Anlagen des Typs N175/6.X mit 179 Meter Nabenhöhe in Deutschland sein. Die in diesem Projekt eingesetzten Hybridtürme sind eine Eigenentwicklung der Nordex Group. Durch die große Nabenhöhe können auch an typischen Schwachwindstandorten attraktive Windgeschwindigkeiten erreicht werden. "Der Rotor ist der Motor, das gilt insbesondere bei der N175/6.X. Mit dem Durchmesser von 175 Metern fängt der Rotor sehr viel Energie aus dem Wind ein und bei einer Nabenhöhe von 179 Metern bewegt er sich zudem in Windströmungen mit viel höheren Geschwindigkeiten", sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group. Und ergänzt: "Deshalb freut es uns sehr, dass sich UKA für unsere neueste Technologie entschieden hat und wir in Mahlsdorf die hohe Effizienz der Anlagen gerade auch mit großen Nabenhöhen beweisen können. Das ginge nicht ohne die langjährig gewachsene vertrauensvolle Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, neueste klimafreundliche und wirtschaftliche Lösungen für die Energiewende in Deutschland umzusetzen." Gernot Gauglitz, geschäftsführender Gesellschafter der UKA-Gruppe, ergänzt: "Die Dimensionen der Komponenten und der Standort im Wald machen den UKA-Windpark Mahlsdorf einmal mehr zu einem herausfordernden Projekt. Auf Grund unserer Firmenpolitik, die auf langjährige Partnerschaften setzt, und unseres Strebens nach der optimalen Lösung konnten wir in einem wettbewerbsintensiven Umfeld das beste Gesamtpaket schnüren. Dies hat die lokalen Entscheider von einer Zusammenarbeit mit UKA überzeugt. Gemeinsam mit Nordex werden wir durch den Windpark Mahlsdorf unser Profil als Spezialist für Windprojekte im Wald schärfen. Dank unserer umfassenden Projektpipeline wird UKA in den kommenden Jahren ihre Position als zentraler Akteur der Energiewende ausbauen." Im Juli 2024 hat Nordex die erste N175/6.X auf 112 Meter Nabenhöhe in Schleswig-Holstein errichtet. Im September ist die Pilotanlage erfolgreich in Betrieb genommen worden und hat die erste Kilowattstunde sauberen Strom produziert. Im Laufe des Jahres soll der Prototyp einer N175/6.X mit 179 Metern in Mecklenburg-Vorpommern folgen. Die Turbinen vom Typ N175/6.X sind mit 6,8 MW und 179 Meter Nabenhöhe die leistungsstärksten und höchsten, die die Nordex Group für den deutschen Markt bereitstellt. Über UKA - Umweltgerechte Kraftanlagen: Als Vollentwickler plant und baut, betreibt und verkauft die UKA-Gruppe Wind- und Photovoltaikparks (PV). Sie gestaltet eine zukunftsfähige Stromversorgung in Deutschland, Europa und Amerika: unabhängig von fossilen Energieimporten, zu niedrigen Stromgestehungskosten und klimaschonend. UKA ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfolgt seit Gründung 1999 eine langfristig ausgerichtete Geschäftstätigkeit. Ihre Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis ihrer Projekte ein - nach höchsten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien. Projekte werden konsequent vorangetrieben, auch wenn diese auf Grund äußerer Umstände Geduld und Durchhaltevermögen verlangen. Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse: Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren: Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



