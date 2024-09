Die E-Mobilität kommt in Europa und den USA bislang nur schleppend in Schwung. Das könnte sich aber kurzfristig ändern, wie die US-Umweltschutzbehörde EPA nun prognostiziert. Demnach steigt der Anteil der Stromer an den Neuzulassungen bis 2027 von derzeit 7,7 % auf mindestens 24 %. Den Verbrenner wird das E-Auto allerdings frühestens 2031 als vorherrschende Antriebsart überholen, ein Jahr später als von der Biden-Administration geplant. Die Behörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...