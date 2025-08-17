Dem Dax steht einmal mehr eine richtungsweisende Handelswoche ins Haus. Der Wochenbeginn dürfte ganz unter dem Motto stehen: Wie preist man den Trump-Putin-Gipfel ein? Doch lange werden sich die Aktienmärkte wohl nicht daran aufhalten. Zahlreiche Konjunkturdaten werden in den nächsten Tagen erwartet. Und dann wirft bereits der nächste "Gipfel" seine Schatten voraus. Am 21. August startet das 3-tägige Jackson Hole Economic Policy Symposium. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
