InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 18

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / September 18, 2024 / InterContinental Hotels Group PLC (the Company) The Company announces that on 17 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 17 September 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

15,000

Lowest price paid per share:

£ 78.7000

Highest price paid per share:

£ 79.2400

Average price paid per share:

£ 78.9447

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,455,696 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 15,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 17 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 15,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 79.2400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 78.7000 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 78.9447

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 17/09/2024 09:52:41 BST 96 79.0400 XLON 1071268602321801 17/09/2024 09:53:42 BST 97 79.0200 XLON 1071268602321844 17/09/2024 09:55:04 BST 97 79.0000 XLON 1071268602321949 17/09/2024 09:55:04 BST 7 78.9800 XLON 1071268602321951 17/09/2024 09:55:04 BST 80 78.9800 XLON 1071268602321952 17/09/2024 10:09:35 BST 99 79.0000 XLON 1071268602323370 17/09/2024 10:10:49 BST 72 79.0000 XLON 1071268602323516 17/09/2024 10:14:00 BST 44 78.9800 XLON 1071268602323919 17/09/2024 10:14:00 BST 51 78.9800 XLON 1071268602323920 17/09/2024 10:14:26 BST 24 78.9600 XLON 1071268602323971 17/09/2024 10:14:26 BST 36 78.9600 XLON 1071268602323972 17/09/2024 10:20:07 BST 49 79.0200 XLON 1071268602324470 17/09/2024 10:20:07 BST 60 79.0000 XLON 1071268602324473 17/09/2024 10:30:35 BST 19 79.0600 XLON 1071268602325359 17/09/2024 10:30:35 BST 60 79.0600 XLON 1071268602325360 17/09/2024 10:30:57 BST 63 79.0400 XLON 1071268602325374 17/09/2024 10:33:12 BST 56 79.0200 XLON 1071268602325680 17/09/2024 10:33:48 BST 43 79.0000 XLON 1071268602325691 17/09/2024 10:34:04 BST 43 78.9800 XLON 1071268602325699 17/09/2024 10:41:56 BST 77 78.9400 XLON 1071268602326321 17/09/2024 10:48:16 BST 49 78.9400 XLON 1071268602327063 17/09/2024 10:49:30 BST 5 78.9400 XLON 1071268602327154 17/09/2024 10:50:39 BST 50 78.9600 XLON 1071268602327215 17/09/2024 10:50:45 BST 46 78.9400 XLON 1071268602327272 17/09/2024 11:05:26 BST 69 79.0400 XLON 1071268602328415 17/09/2024 11:05:26 BST 25 79.0400 XLON 1071268602328416 17/09/2024 11:09:10 BST 76 79.1600 XLON 1071268602328660 17/09/2024 11:09:10 BST 21 79.1600 XLON 1071268602328661 17/09/2024 11:09:11 BST 94 79.1400 XLON 1071268602328666 17/09/2024 11:13:27 BST 9 79.2000 XLON 1071268602329165 17/09/2024 11:13:27 BST 37 79.2000 XLON 1071268602329166 17/09/2024 11:14:25 BST 43 79.2200 XLON 1071268602329212 17/09/2024 11:21:34 BST 57 79.2400 XLON 1071268602329487 17/09/2024 11:22:42 BST 5 79.2200 XLON 1071268602329531 17/09/2024 11:22:42 BST 41 79.2200 XLON 1071268602329532 17/09/2024 11:22:46 BST 46 79.2000 XLON 1071268602329541 17/09/2024 11:23:29 BST 51 79.1800 XLON 1071268602329567 17/09/2024 11:28:55 BST 44 79.1400 XLON 1071268602329840 17/09/2024 11:28:55 BST 1 79.1400 XLON 1071268602329841 17/09/2024 11:34:52 BST 44 79.1200 XLON 1071268602330069 17/09/2024 11:37:50 BST 45 79.1000 XLON 1071268602330182 17/09/2024 11:39:36 BST 54 79.0800 XLON 1071268602330202 17/09/2024 11:39:39 BST 56 79.0600 XLON 1071268602330211 17/09/2024 11:41:43 BST 82 79.0600 XLON 1071268602330283 17/09/2024 11:53:12 BST 62 79.1400 XLON 1071268602330921 17/09/2024 11:58:59 BST 62 79.1200 XLON 1071268602331139 17/09/2024 11:59:50 BST 38 79.1000 XLON 1071268602331191 17/09/2024 11:59:50 BST 26 79.1000 XLON 1071268602331192 17/09/2024 12:03:54 BST 48 79.1600 XLON 1071268602331460 17/09/2024 12:06:39 BST 52 79.1400 XLON 1071268602331536 17/09/2024 12:11:19 BST 41 79.1600 XLON 1071268602331847 17/09/2024 12:11:19 BST 18 79.1600 XLON 1071268602331848 17/09/2024 12:15:35 BST 43 79.1400 XLON 1071268602331989 17/09/2024 12:15:35 BST 3 79.1400 XLON 1071268602331990 17/09/2024 12:20:40 BST 60 79.1200 XLON 1071268602332211 17/09/2024 12:21:26 BST 52 79.1000 XLON 1071268602332258 17/09/2024 12:24:16 BST 19 79.1200 XLON 1071268602332426 17/09/2024 12:24:37 BST 29 79.1200 XLON 1071268602332432 17/09/2024 12:29:06 BST 52 79.1200 XLON 1071268602332652 17/09/2024 12:29:48 BST 7 79.1200 XLON 1071268602332673 17/09/2024 12:32:14 BST 52 79.1000 XLON 1071268602332819 17/09/2024 12:32:15 BST 52 79.0800 XLON 1071268602332821 17/09/2024 12:36:30 BST 9 79.0600 XLON 1071268602333004 17/09/2024 12:36:30 BST 41 79.0600 XLON 1071268602333005 17/09/2024 12:38:46 BST 48 79.0400 XLON 1071268602333086 17/09/2024 12:44:37 BST 24 79.0200 XLON 1071268602333294 17/09/2024 12:44:37 BST 38 79.0200 XLON 1071268602333295 17/09/2024 12:46:26 BST 15 79.0000 XLON 1071268602333395 17/09/2024 12:46:27 BST 35 79.0000 XLON 1071268602333398 17/09/2024 12:51:42 BST 56 79.0200 XLON 1071268602333591 17/09/2024 13:00:13 BST 51 78.9800 XLON 1071268602333961 17/09/2024 13:00:24 BST 14 78.9600 XLON 1071268602333973 17/09/2024 13:00:24 BST 34 78.9600 XLON 1071268602333974 17/09/2024 13:03:22 BST 13 78.9400 XLON 1071268602334091 17/09/2024 13:04:47 BST 38 78.9400 XLON 1071268602334143 17/09/2024 13:09:08 BST 2 78.9400 XLON 1071268602334381 17/09/2024 13:09:11 BST 53 78.9200 XLON 1071268602334385 17/09/2024 13:09:11 BST 50 78.9000 XLON 1071268602334389 17/09/2024 13:09:13 BST 34 78.8800 XLON 1071268602334393 17/09/2024 13:09:57 BST 84 78.9400 XLON 1071268602334441 17/09/2024 13:16:30 BST 10 78.9400 XLON 1071268602334666 17/09/2024 13:19:56 BST 51 78.9000 XLON 1071268602334802 17/09/2024 13:22:46 BST 52 78.8800 XLON 1071268602334863 17/09/2024 13:25:44 BST 43 78.8600 XLON 1071268602334959 17/09/2024 13:25:44 BST 62 78.8400 XLON 1071268602334963 17/09/2024 13:30:15 BST 48 78.8400 XLON 1071268602335088 17/09/2024 13:34:17 BST 28 78.7800 XLON 1071268602335259 17/09/2024 13:40:36 BST 57 78.7800 XLON 1071268602335401 17/09/2024 13:42:08 BST 50 78.8000 XLON 1071268602335447 17/09/2024 13:43:48 BST 47 78.8200 XLON 1071268602335501 17/09/2024 13:48:25 BST 50 78.7600 XLON 1071268602335653 17/09/2024 13:48:41 BST 4 78.7200 XLON 1071268602335659 17/09/2024 13:48:41 BST 40 78.7200 XLON 1071268602335660 17/09/2024 13:54:24 BST 60 78.8400 XLON 1071268602335839 17/09/2024 13:58:11 BST 50 78.8000 XLON 1071268602335954 17/09/2024 14:03:01 BST 44 78.9400 XLON 1071268602336233 17/09/2024 14:03:58 BST 61 78.9400 XLON 1071268602336316 17/09/2024 14:05:19 BST 47 78.9400 XLON 1071268602336380 17/09/2024 14:08:32 BST 37 78.9600 XLON 1071268602336601 17/09/2024 14:12:48 BST 44 79.0200 XLON 1071268602336996 17/09/2024 14:13:39 BST 44 79.0000 XLON 1071268602337052 17/09/2024 14:20:29 BST 43 78.9600 XLON 1071268602337339 17/09/2024 14:22:10 BST 55 78.9800 XLON 1071268602337413 17/09/2024 14:22:16 BST 53 78.9600 XLON 1071268602337415 17/09/2024 14:25:35 BST 3 78.9400 XLON 1071268602337540 17/09/2024 14:25:45 BST 40 78.9400 XLON 1071268602337547 17/09/2024 14:26:36 BST 35 78.9200 XLON 1071268602337573 17/09/2024 14:26:36 BST 9 78.9200 XLON 1071268602337574 17/09/2024 14:30:00 BST 30 78.8800 XLON 1071268602337746 17/09/2024 14:30:00 BST 52 78.8800 XLON 1071268602337747 17/09/2024 14:34:42 BST 43 78.9200 XLON 1071268602338166 17/09/2024 14:36:13 BST 30 78.9600 XLON 1071268602338235 17/09/2024 14:36:13 BST 13 78.9600 XLON 1071268602338236 17/09/2024 14:38:40 BST 49 79.0000 XLON 1071268602338420 17/09/2024 14:39:46 BST 48 79.0400 XLON 1071268602338493 17/09/2024 14:41:34 BST 43 79.0600 XLON 1071268602338631 17/09/2024 14:42:55 BST 50 79.0400 XLON 1071268602338705 17/09/2024 14:42:55 BST 10 79.0400 XLON 1071268602338706 17/09/2024 14:44:34 BST 26 79.0400 XLON 1071268602338790 17/09/2024 14:45:07 BST 17 79.0400 XLON 1071268602338797 17/09/2024 14:45:07 BST 3 79.0400 XLON 1071268602338798 17/09/2024 14:47:50 BST 51 79.0200 XLON 1071268602338903 17/09/2024 14:48:40 BST 44 79.0000 XLON 1071268602338939 17/09/2024 14:54:59 BST 11 79.0600 XLON 1071268602339239 17/09/2024 14:54:59 BST 54 79.0600 XLON 1071268602339240 17/09/2024 15:02:18 BST 92 79.1200 XLON 1071268602339566 17/09/2024 15:03:01 BST 94 79.1000 XLON 1071268602339599 17/09/2024 15:03:50 BST 67 79.0800 XLON 1071268602339637 17/09/2024 15:03:50 BST 10 79.0800 XLON 1071268602339638 17/09/2024 15:05:11 BST 66 79.0600 XLON 1071268602339725 17/09/2024 15:05:12 BST 21 79.0400 XLON 1071268602339727 17/09/2024 15:05:12 BST 26 79.0400 XLON 1071268602339728 17/09/2024 15:09:00 BST 55 79.0400 XLON 1071268602339993 17/09/2024 15:09:00 BST 56 79.0200 XLON 1071268602339995 17/09/2024 15:16:45 BST 60 79.0000 XLON 1071268602340461 17/09/2024 15:17:09 BST 60 78.9800 XLON 1071268602340484 17/09/2024 15:19:42 BST 56 79.0000 XLON 1071268602340614 17/09/2024 15:23:56 BST 63 78.9800 XLON 1071268602340867 17/09/2024 15:25:14 BST 50 78.9600 XLON 1071268602341013 17/09/2024 15:25:14 BST 54 78.9400 XLON 1071268602341015 17/09/2024 15:27:00 BST 46 79.0000 XLON 1071268602341155 17/09/2024 15:30:00 BST 43 79.0200 XLON 1071268602341586 17/09/2024 15:30:00 BST 46 79.0400 XLON 1071268602341596 17/09/2024 15:30:00 BST 32 79.0200 XLON 1071268602341599 17/09/2024 15:30:00 BST 11 79.0200 XLON 1071268602341626 17/09/2024 15:30:25 BST 79 79.0400 XLON 1071268602341985 17/09/2024 15:31:44 BST 43 79.0600 XLON 1071268602342400 17/09/2024 15:31:44 BST 47 79.0400 XLON 1071268602342406 17/09/2024 15:33:05 BST 33 78.9800 XLON 1071268602342610 17/09/2024 15:33:05 BST 14 78.9800 XLON 1071268602342611 17/09/2024 15:33:12 BST 43 78.9800 XLON 1071268602342623 17/09/2024 15:33:43 BST 48 78.9600 XLON 1071268602342696 17/09/2024 15:33:52 BST 43 78.9400 XLON 1071268602342738 17/09/2024 15:34:09 BST 44 78.9200 XLON 1071268602342800 17/09/2024 15:34:55 BST 48 78.8800 XLON 1071268602342896 17/09/2024 15:35:08 BST 46 78.8600 XLON 1071268602342914 17/09/2024 15:37:18 BST 43 78.8600 XLON 1071268602343209 17/09/2024 15:37:18 BST 45 78.8400 XLON 1071268602343212 17/09/2024 15:37:32 BST 43 78.8200 XLON 1071268602343271 17/09/2024 15:38:29 BST 60 78.8800 XLON 1071268602343501 17/09/2024 15:39:15 BST 51 78.8400 XLON 1071268602343664 17/09/2024 15:40:30 BST 43 78.7800 XLON 1071268602343901 17/09/2024 15:40:33 BST 46 78.7800 XLON 1071268602343911 17/09/2024 15:41:40 BST 79 78.8200 XLON 1071268602344037 17/09/2024 15:44:36 BST 24 78.8600 XLON 1071268602344298 17/09/2024 15:46:14 BST 73 78.9200 XLON 1071268602344438 17/09/2024 15:46:38 BST 38 78.9000 XLON 1071268602344490 17/09/2024 15:46:38 BST 34 78.9000 XLON 1071268602344491 17/09/2024 15:48:20 BST 78 78.9600 XLON 1071268602344668 17/09/2024 15:49:55 BST 42 78.9400 XLON 1071268602345182 17/09/2024 15:49:55 BST 38 78.9400 XLON 1071268602345183 17/09/2024 15:50:09 BST 41 79.0200 XLON 1071268602345245 17/09/2024 15:50:09 BST 26 79.0200 XLON 1071268602345246 17/09/2024 15:51:21 BST 7 79.0600 XLON 1071268602345379 17/09/2024 15:51:21 BST 64 79.0600 XLON 1071268602345380 17/09/2024 15:53:33 BST 66 79.0800 XLON 1071268602345639 17/09/2024 15:53:49 BST 54 79.0600 XLON 1071268602345661 17/09/2024 15:54:06 BST 46 79.0400 XLON 1071268602345673 17/09/2024 15:54:46 BST 73 79.0400 XLON 1071268602345715 17/09/2024 15:55:14 BST 75 79.0200 XLON 1071268602345732 17/09/2024 15:55:40 BST 1 79.0000 XLON 1071268602345766 17/09/2024 15:55:40 BST 45 79.0000 XLON 1071268602345767 17/09/2024 15:56:05 BST 54 78.9800 XLON 1071268602345781 17/09/2024 15:56:46 BST 46 78.9600 XLON 1071268602345845 17/09/2024 15:57:11 BST 40 78.9600 XLON 1071268602345938 17/09/2024 15:57:11 BST 3 78.9600 XLON 1071268602345939 17/09/2024 15:57:42 BST 36 78.8800 XLON 1071268602345993 17/09/2024 15:57:42 BST 45 78.8800 XLON 1071268602345994 17/09/2024 16:00:16 BST 4 78.8800 XLON 1071268602346353 17/09/2024 16:00:16 BST 76 78.8800 XLON 1071268602346354 17/09/2024 16:01:07 BST 7 78.8600 XLON 1071268602346534 17/09/2024 16:01:07 BST 36 78.8600 XLON 1071268602346535 17/09/2024 16:01:07 BST 48 78.8400 XLON 1071268602346539 17/09/2024 16:02:24 BST 46 78.9000 XLON 1071268602346720 17/09/2024 16:04:10 BST 44 78.9200 XLON 1071268602346858 17/09/2024 16:05:00 BST 26 78.9600 XLON 1071268602346962 17/09/2024 16:05:00 BST 30 78.9600 XLON 1071268602346963 17/09/2024 16:05:00 BST 62 78.9400 XLON 1071268602346965 17/09/2024 16:07:13 BST 80 79.0200 XLON 1071268602347162 17/09/2024 16:09:12 BST 84 79.0800 XLON 1071268602347424 17/09/2024 16:09:12 BST 62 79.0600 XLON 1071268602347426 17/09/2024 16:10:57 BST 63 79.0800 XLON 1071268602347640 17/09/2024 16:11:38 BST 57 79.0600 XLON 1071268602347677 17/09/2024 16:11:38 BST 61 79.0400 XLON 1071268602347682 17/09/2024 16:11:38 BST 33 79.0200 XLON 1071268602347685 17/09/2024 16:11:38 BST 38 79.0200 XLON 1071268602347686 17/09/2024 16:13:24 BST 46 79.0600 XLON 1071268602347845 17/09/2024 16:13:26 BST 43 79.0400 XLON 1071268602347853 17/09/2024 16:13:26 BST 44 79.0200 XLON 1071268602347872 17/09/2024 16:16:22 BST 75 79.1200 XLON 1071268602348178 17/09/2024 16:16:36 BST 45 79.1000 XLON 1071268602348185 17/09/2024 16:16:46 BST 44 79.0800 XLON 1071268602348201 17/09/2024 16:16:46 BST 45 79.0600 XLON 1071268602348215 17/09/2024 16:17:27 BST 81 79.0000 XLON 1071268602348266 17/09/2024 16:19:46 BST 29 79.0000 XLON 1071268602348488 17/09/2024 16:19:46 BST 32 79.0000 XLON 1071268602348489 17/09/2024 16:20:23 BST 45 78.9400 XLON 1071268602348557 17/09/2024 16:22:02 BST 1 78.9000 XLON 1071268602348739 17/09/2024 16:23:51 BST 77 79.0000 XLON 1071268602349007 17/09/2024 16:24:47 BST 68 79.0200 XLON 1071268602349212 17/09/2024 16:25:03 BST 13 79.0000 XLON 1071268602349252 17/09/2024 16:25:03 BST 44 79.0000 XLON 1071268602349253 17/09/2024 16:25:42 BST 72 78.9800 XLON 1071268602349338 17/09/2024 16:25:56 BST 46 78.9600 XLON 1071268602349398 17/09/2024 16:27:01 BST 43 78.9600 XLON 1071268602349734 17/09/2024 16:29:06 BST 43 78.9000 XLON 1071268602349987 17/09/2024 16:29:36 BST 33 78.9200 XLON 1071268602350041 17/09/2024 16:30:00 BST 12 78.9200 XLON 1071268602350120 17/09/2024 16:31:06 BST 43 78.9000 XLON 1071268602350260 17/09/2024 16:32:06 BST 43 78.9200 XLON 1071268602350362 17/09/2024 16:32:36 BST 16 78.9200 XLON 1071268602350395 17/09/2024 16:33:36 BST 55 78.9200 XLON 1071268602350472 17/09/2024 16:35:33 BST 74 78.9400 XLON 1071268602350749 17/09/2024 16:36:06 BST 20 78.9200 XLON 1071268602350822 17/09/2024 16:36:06 BST 46 78.9200 XLON 1071268602350823 17/09/2024 16:36:06 BST 45 78.9000 XLON 1071268602350827 17/09/2024 16:36:15 BST 50 78.9000 XLON 1071268602350875 17/09/2024 16:39:19 BST 43 79.0000 XLON 1071268602351201 17/09/2024 16:39:19 BST 64 78.9800 XLON 1071268602351207 17/09/2024 16:40:02 BST 60 78.9600 XLON 1071268602351258 17/09/2024 16:40:03 BST 45 78.9400 XLON 1071268602351266 17/09/2024 16:40:42 BST 45 78.9600 XLON 1071268602351350 17/09/2024 16:42:02 BST 43 78.9200 XLON 1071268602351506 17/09/2024 16:42:34 BST 44 78.9200 XLON 1071268602351597 17/09/2024 16:42:46 BST 43 78.9000 XLON 1071268602351614 17/09/2024 16:44:26 BST 44 78.9000 XLON 1071268602351846 17/09/2024 16:44:26 BST 22 78.9000 XLON 1071268602351847 17/09/2024 16:46:56 BST 26 78.9000 XLON 1071268602352125 17/09/2024 16:47:14 BST 22 78.9000 XLON 1071268602352183 17/09/2024 16:47:15 BST 68 78.8800 XLON 1071268602352184 17/09/2024 16:48:06 BST 49 78.8800 XLON 1071268602352303 17/09/2024 16:49:06 BST 43 78.9000 XLON 1071268602352403 17/09/2024 16:49:36 BST 16 78.9000 XLON 1071268602352440 17/09/2024 16:49:57 BST 60 78.8800 XLON 1071268602352474 17/09/2024 16:51:03 BST 53 78.9000 XLON 1071268602352631 17/09/2024 16:51:29 BST 19 78.8400 XLON 1071268602352686 17/09/2024 16:51:29 BST 36 78.8400 XLON 1071268602352687 17/09/2024 16:51:59 BST 23 78.8800 XLON 1071268602352744 17/09/2024 16:51:59 BST 31 78.8800 XLON 1071268602352745 17/09/2024 16:51:59 BST 8 78.8800 XLON 1071268602352746 17/09/2024 16:51:59 BST 5 78.8800 XLON 1071268602352747 17/09/2024 16:53:56 BST 61 78.9200 XLON 1071268602353043 17/09/2024 16:53:56 BST 16 78.9200 XLON 1071268602353044 17/09/2024 16:54:25 BST 77 78.9400 XLON 1071268602353139 17/09/2024 16:56:20 BST 19 78.8800 XLON 1071268602353405 17/09/2024 16:56:20 BST 39 78.8800 XLON 1071268602353406 17/09/2024 16:58:19 BST 7 78.9200 XLON 1071268602353834 17/09/2024 16:58:24 BST 40 78.9200 XLON 1071268602353844 17/09/2024 16:58:43 BST 54 78.9200 XLON 1071268602353932 17/09/2024 16:58:46 BST 35 78.9400 XLON 1071268602353953 17/09/2024 16:58:46 BST 16 78.9400 XLON 1071268602353954 17/09/2024 16:58:46 BST 43 78.9200 XLON 1071268602353956 17/09/2024 17:00:03 BST 30 78.8800 XLON 1071268602354413 17/09/2024 17:00:31 BST 40 78.8800 XLON 1071268602354495 17/09/2024 17:00:31 BST 17 78.8800 XLON 1071268602354496 17/09/2024 17:01:24 BST 29 78.8600 XLON 1071268602354607 17/09/2024 17:01:24 BST 14 78.8600 XLON 1071268602354608 17/09/2024 17:01:54 BST 60 78.8800 XLON 1071268602354648 17/09/2024 17:02:44 BST 72 78.9200 XLON 1071268602354787 17/09/2024 17:04:06 BST 46 78.8600 XLON 1071268602354881 17/09/2024 17:04:06 BST 5 78.8600 XLON 1071268602354882 17/09/2024 17:04:28 BST 53 78.8400 XLON 1071268602354921 17/09/2024 17:05:37 BST 71 78.8400 XLON 1071268602355023 17/09/2024 17:06:13 BST 36 78.8400 XLON 1071268602355106 17/09/2024 17:06:13 BST 33 78.8400 XLON 1071268602355107 17/09/2024 17:07:03 BST 19 78.8400 XLON 1071268602355180 17/09/2024 17:07:03 BST 57 78.8400 XLON 1071268602355181 17/09/2024 17:08:25 BST 59 78.8400 XLON 1071268602355364 17/09/2024 17:08:40 BST 8 78.8400 XLON 1071268602355377 17/09/2024 17:08:40 BST 9 78.8400 XLON 1071268602355378 17/09/2024 17:08:40 BST 42 78.8400 XLON 1071268602355379 17/09/2024 17:09:14 BST 79 78.8000 XLON 1071268602355447 17/09/2024 17:10:24 BST 81 78.7600 XLON 1071268602355582 17/09/2024 17:10:52 BST 46 78.7600 XLON 1071268602355632 17/09/2024 17:11:56 BST 67 78.7400 XLON 1071268602355756 17/09/2024 17:12:54 BST 43 78.7200 XLON 1071268602355863 17/09/2024 17:12:55 BST 43 78.7000 XLON 1071268602355866 17/09/2024 17:13:35 BST 43 78.7200 XLON 1071268602355993 17/09/2024 17:13:56 BST 76 78.7200 XLON 1071268602356025 17/09/2024 17:15:31 BST 57 78.7000 XLON 1071268602356237 17/09/2024 17:15:31 BST 21 78.7000 XLON 1071268602356238 17/09/2024 17:16:55 BST 76 78.7400 XLON 1071268602356356 17/09/2024 17:16:55 BST 1 78.7400 XLON 1071268602356357 17/09/2024 17:16:55 BST 57 78.7200 XLON 1071268602356360 17/09/2024 17:17:30 BST 45 78.7400 XLON 1071268602356425 17/09/2024 17:17:31 BST 8 78.7400 XLON 1071268602356426 17/09/2024 17:17:53 BST 49 78.7600 XLON 1071268602356483 17/09/2024 17:17:53 BST 9 78.7600 XLON 1071268602356484 17/09/2024 17:18:06 BST 16 78.7400 XLON 1071268602356501 17/09/2024 17:18:26 BST 41 78.7400 XLON 1071268602356529 17/09/2024 17:19:06 BST 64 78.7600 XLON 1071268602356592 17/09/2024 17:19:44 BST 43 78.7600 XLON 1071268602356644 17/09/2024 17:19:52 BST 52 78.7600 XLON 1071268602356670 17/09/2024 17:20:01 BST 8 78.7600 XLON 1071268602356693 17/09/2024 17:20:20 BST 51 78.7800 XLON 1071268602356769 17/09/2024 17:20:32 BST 13 78.7800 XLON 1071268602356786 17/09/2024 17:20:46 BST 19 78.7600 XLON 1071268602356818 17/09/2024 17:20:46 BST 26 78.7600 XLON 1071268602356819 17/09/2024 17:21:00 BST 49 78.7800 XLON 1071268602356839 17/09/2024 17:21:08 BST 43 78.7600 XLON 1071268602356862 17/09/2024 17:21:43 BST 3 78.7400 XLON 1071268602356975 17/09/2024 17:21:43 BST 60 78.7400 XLON 1071268602356976 17/09/2024 17:21:56 BST 59 78.7400 XLON 1071268602357063 17/09/2024 17:23:11 BST 62 78.7800 XLON 1071268602357360 17/09/2024 17:23:38 BST 23 78.7800 XLON 1071268602357496 17/09/2024 17:23:38 BST 20 78.7800 XLON 1071268602357497 17/09/2024 17:23:55 BST 54 78.8000 XLON 1071268602357522 17/09/2024 17:24:26 BST 54 78.8200 XLON 1071268602357608 17/09/2024 17:25:06 BST 43 78.8400 XLON 1071268602357724 17/09/2024 17:25:39 BST 58 78.8400 XLON 1071268602357819 17/09/2024 17:25:56 BST 43 78.8400 XLON 1071268602357864 17/09/2024 17:26:06 BST 56 78.8200 XLON 1071268602357882 17/09/2024 17:26:07 BST 23 78.8400 XLON 1071268602357899 17/09/2024 17:26:07 BST 23 78.8400 XLON 1071268602357900 17/09/2024 17:26:30 BST 49 78.8400 XLON 1071268602357964 17/09/2024 17:27:03 BST 61 78.8400 XLON 1071268602358009 17/09/2024 17:27:23 BST 6 78.8400 XLON 1071268602358087 17/09/2024 17:27:23 BST 9 78.8400 XLON 1071268602358088 17/09/2024 17:27:23 BST 9 78.8400 XLON 1071268602358089 17/09/2024 17:27:23 BST 11 78.8400 XLON 1071268602358090 17/09/2024 17:27:23 BST 20 78.8400 XLON 1071268602358091 17/09/2024 17:27:26 BST 29 78.8200 XLON 1071268602358096 17/09/2024 17:27:26 BST 14 78.8200 XLON 1071268602358097 17/09/2024 17:27:40 BST 53 78.8000 XLON 1071268602358175 17/09/2024 17:28:05 BST 52 78.7800 XLON 1071268602358280 17/09/2024 17:28:05 BST 2 78.7600 XLON 1071268602358309 17/09/2024 17:28:05 BST 43 78.7600 XLON 1071268602358310 17/09/2024 17:28:32 BST 59 78.7400 XLON 1071268602358419 17/09/2024 17:28:46 BST 45 78.7200 XLON 1071268602358482 17/09/2024 17:28:46 BST 16 78.7200 XLON 1071268602358483 17/09/2024 17:29:06 BST 41 78.7600 XLON 1071268602358624 17/09/2024 17:29:06 BST 35 78.7600 XLON 1071268602358625 17/09/2024 17:29:36 BST 61 78.8400 XLON 1071268602358785 17/09/2024 17:29:36 BST 10 78.8400 XLON 1071268602358786 17/09/2024 17:29:36 BST 45 78.8400 XLON 1071268602358787

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com