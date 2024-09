Deutschlands nördlichste Solarschule bietet einen neuen Crash-Kurs mit DGS-Prüfung an. In vier Tagen können Teilnehmer:innen das Zertifikat DGS Solar(fach)berater Photovoltaik erwerben. Die DGS-Solarschule in Glücksburg bietet einen neuen Photovoltaik-Intensivkurs zum DGS Solar(fach)berater an. Denn die Möglichkeiten des Photovoltaik-Einsatzes werden laut der Solarschule immer vielfältiger. Einerseits melden Hersteller international und Deutschland-weit immer wieder Rekordgrößen, andererseits liegen ...

