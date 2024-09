Nach Darstellung von SMC-Research haben schwierige Marktbedingungen bei InTiCa Systems im ersten Halbjahr zu einem Umsatzrückgang von 13 Prozent auf 39,4 Mio. Euro geführt, das EBITDA habe trotzdem um 7 Prozent auf 3,7 Mio. Euro gesteigert werden können. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet letztlich auch dank neuer Initiativen eine Rückkehr auf den Wachstumspfad, stuft die Aktie aber weiter mit Halten ein, bis sich das klar abzeichnet.

InTiCa Systems kämpfe laut SMC-Research mit schwierigen Marktbedingungen, die im ersten Halbjahr zu einem Umsatzrückgang um 13 Prozent auf 39,4 Mio. Euro geführt haben. Eine Normalisierung der Beschaffungslage und Prozessverbesserungen haben trotzdem eine Steigerung des EBITDA um 7 Prozent auf 3,7 Mio. Euro ermöglicht, das EBIT habe mit 0,5 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau gelegen. Im Gesamtjahr erwarte das Management nur noch Erlöse am unteren Ende der kommunizierten Zielspanne von 80 bis 95 Mio. Euro, die EBIT-Marge solle aber weiter zwischen 0 und 2,5 Prozent betragen.

Das Unternehmen setze derzeit mehrere Wachstumsinitiativen um, um den Kundenstamm auszuweiten und zu diversifizieren. So werde im Mobility-Segment, in dem sich InTiCa bisher auf das PKW-Geschäft konzentriert habe, nun der Vertrieb in vielen angrenzenden Bereichen (Nutzfahrzeuge, Spezialfahrzeuge, Bahn und Luftfahrt) forciert, außerdem werden - als neuer Strategiebaustein im Segment Industry & Infrastructure - Spezialprodukte etwa für Industrieanlagen oder die Medizintechnik entwickelt.

Es dürfte etwas dauern, bis hier Erlöse in bedeutender Größenordnung erwirtschaftet werden, aber InTiCa habe in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, neue Geschäftsbereiche sehr erfolgreich erschließen zu können. Zusammen mit einem grundsätzlich intakten Trend zur Elektrifizierung diverser Sektoren, der über kurz oder lang für eine Erholung der Marktdynamik zumindest in einigen bereits adressierten Sektoren (bspw. Elektromobilität und Ladetechnik) spreche, sollte das die Gesellschaft letztlich zurück auf den Wachstumspfad führen.

Für das laufende Jahr haben die Analysten allerdings ihre Schätzungen reduziert und auch insgesamt falle der von ihnen unterstellte Verlauf im Detailprognosezeitraum vorsichtiger aus. Ihr Kursziel habe sich dadurch zwar von zuvor 8,00 auf 6,00 Euro reduziert, biete damit aber angesichts der mittelfristigen Wachstums- und Margenpotenziale ein großes Erholungspotenzial. Das Urteil der Analysten laute trotzdem weiterhin "Hold", bis sich eine Rückkehr auf den Wachstumspfad deutlich in den Zahlen zeige.

