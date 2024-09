NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Swiss Re mit "Neutral" und einem Kursziel von 127 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die Nachfrage nach Rückversicherungen dürfte auch im kommenden Jahr hoch bleiben, schrieb Analyst Andrew Baker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn hohe Verluste aus Naturkatastrophen zur neuen Normalität würden, konzentriere sich Swiss Re stark auf nachhaltige Renditen. Dieser Fokus auf die langfristige Resilienz jedoch schränke die kurzfristigen Chancen ein./la/tih



