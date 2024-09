Mercedes-Benz hat seine verbleibenden 10 Prozent Anteile am Joint Venture mit BYD in China veräußert. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der 2021 eingeleiteten Strategie, sich in China auf die eigene Marke zu konzentrieren. Obwohl der genaue Verkaufspreis nicht bekannt gegeben wurde, spiegelt dieser Schritt die sich wandelnde Dynamik auf dem chinesischen Automarkt wider, wo BYD mittlerweile zum Marktführer aufgestiegen ist.

Aktienperformance und Ausblick

Die Mercedes-Benz-Aktie verzeichnete zuletzt positive Bewegungen an der Börse. Mit einem Anstieg von 1,5 Prozent auf 57,40 Euro zeigte sich das Papier robust. Trotz eines Rückgangs vom 52-Wochen-Hoch bei 77,45 Euro sehen Analysten weiterhin Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt einen fairen Wert von 86,65 Euro je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr [...]

Hier weiterlesen