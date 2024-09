Neuer Chef des Schweizer Photovoltaik-Unternehmens ist Franz Richter. Das teilte Meyer Burger am Mittwoch mit. Auch der bisherige CFO Markus Nikles scheidet aus der Führungsriege aus. "Erste Maßnahmen der strategischen Neuausrichtung und Veränderungen in der Geschäftsleitung" hat die Meyer Burger Technology AG am frühen Mittwochmorgen veröffentlicht. Dazu gehört ein umfassender Umbau der Unternehmensspitze: CEO Gunter Erfurt verlässt demnach das Unternehmen und übergibt die Leitung an den bisherigen Verwaltungsratspräsidenten Franz Richter. Erfurt wird dem Verwaltungsrat der Mitteilung zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...