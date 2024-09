Die leichte Erholung der Ölpreise hatte zuletzt auch den Aktien der Energieriesen TotalEnergies und Equinor etwas in die Karten gespielt. Doch nun schwächeln Brent, WTI & Co wieder. So sind die Preise am Mittwoch gesunken, was die Gegenbewegung der letzten Handelstage nach zuvor mehreren schwachen Wochen vorerst zum Stoppen brachte.Am Morgen wurde ein Barrel der Nordseesorte Brent, das für die Lieferung im November vorgesehen ist, mit 73,24 US-Dollar bewertet. Das entspricht einem Rückgang von ...

