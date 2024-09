Der August ist nach Zahlen der Bundesnetzagentur der mit großem Abstand schlechteste Monat für die Photovoltaik in diesem Jahr. Insgesamt beläuft sich der Zubau in den ersten acht Monaten nun auf knapp 10. 180 Megawatt. Ein wenig früher als gewohnt hat die Bundesnetzagentur die Photovoltaik-Zahlen für den August veröffentlicht und beziffert den Leistungszubau des Monats mit 790 Megawatt. Das Marktstammdatenregister weist demnach für den Monat 85. 239 neu eingetragene Anlagen mit zusammen 805,7 Megawatt aus. Ausgewertet wurde dafür der Datenbestand zum 16. September, so dass noch mit weiteren Nachmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...