Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS THG PRICE TARGET TO 92 (101) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1030 (1020) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 110 (103) PENCE - 'BUY' - CANTOR FITZGERALD RAISES TEAM17 TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 270 PENCE - CITIGROUP RAISES HAMMERSON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 43 (26) PENCE - CITIGROUP RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 301 (292) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 536 (500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES KAINOS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1185 (1235) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 200 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER TARGET TO 350 (310) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 873 (780) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2801 (2880) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 880 (980) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 245 (280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HISCOX TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1265 (1375) PENCE - GOLDMAN CUTS WHITBREAD TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3500 (4100) PENCE - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 9350 (8250) P - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 750 (745) PENCE - GOLDMAN STARTS AVIVA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 572 PENCE - GOLDMAN STARTS LEGAL & GENERAL WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 231 PENCE - GOLDMAN STARTS PHOENIX WITH 'SELL' - PRICE TARGET 543 PENCE - HSBC CUTS SPECTRIS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 3050 PENCE - JEFFERIES RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 296 (250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TARGET HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 110 (104) PENCE - 'BUY' - RBC STARTS MARSHALLS WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 370 PENCE



