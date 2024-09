Der Aufwärtstrend bei der Deutschen-Telekom-Aktie bleibt intakt. Auch wenn diese am heutigen Mittwoch schwach in den Tag gestartet ist, bleiben die langfristigen Aussichten positiv. Das bestätigt auch die Privatbank Berenberg in einer aktuellen Studie und hebt das Kursziel für die Telekom-Aktie an.Berenberg-Analyst Usman Ghazi sieht die Aktien der Deutschen Telekom als eine günstige Möglichkeit, um in die US-Tochter T-Mobile zu investieren. Allerdings sei dies allein nicht ausreichend, um die 30-Euro-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...