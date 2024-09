EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation

paragon schließt umfangreiches Abkommen mit AGS Indien



18.09.2024 / 12:00 CET/CEST

paragon schließt umfangreiches Abkommen mit AGS Indien Nächster Schritt der Internationalisierungsstrategie erfolgt

Indischer Automobilzulieferer AGS Visions Pvt Ltd. und paragon GmbH & Co. KGaA verknüpfen ihre Produkt-Portfolios

Starkes Wachstum des indischen Automobilmarkts erwartet

Ausweitung der Zusammenarbeit auf Europa, China und Süd-Afrika Delbrück, 18. September 2024 - Die deutsche paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat mit dem indischen Automobilzulieferer AGS Visions Pvt Ltd. die deutliche Erweiterung der seit April 2024 bestehenden Kooperation zwischen paragon und AGS vereinbart. Ursprünglich war geplant, die weltmarktführenden Luftgütesensoren von paragon über den Partner AGS an indische Kunden zu vertreiben. Nunmehr soll fast das gesamte europäische Produktportfolio von paragon mit Unterstützung von AGS dem indischen Markt angeboten werden. Hinzukommen werden Produkte, die paragon Kunshan bereits für die Marktgegebenheiten in China angepasst hat und dort produziert. Im Gegenzug wird paragon Produkte der Automobilelektronik und -beleuchtung von AGS den Märkten in Europa und China anbieten. Später wird AGS auf Basis der paragon-Technologien eigene Produkte entwickeln und industrialisieren, die u.U. ihren Weg zurück nach Europa und China finden werden. Beim Besuch des Geschäftsführers des indischen Autozulieferers AGS, Herrn Inderpal Singh, der von Direktor Haneet Singh begleitet wurde, am 10. September 2024 beim ostwestfälischen Automobilzulieferer paragon in Delbrück zeigte sich schnell, dass die "Chemie" stimmt. "Herr Inderpal Singh und ich sprechen eine Sprache. Wir haben uns sofort verstanden und haben die gleiche Sicht auf die Zukunft der globalen Automobilindustrie", so Klaus Dieter Frers, Gründer und CEO der paragon GmbH & Co. KGaA. "Die Vereinbarung mit AGS ist ein entscheidender Schritt unserer Internationalisierungsstrategie. Ich bin davon überzeugt, dass Indien das neue China werden wird." Aus dem paragon-Portfolio wird AGS demnächst Produkte zur Verbesserung der Luftqualität in der Fahrzeugkabine sowie Komfortprodukte wie Lautsprecher, Verstärker, Mikrofone, Drahtloses Laden sowie Instrumente bzw. Displays erhalten. Das gilt auch für Produkte von paragon, die bislang nur dem chinesischen Markt angeboten werden wie Licht- bzw. kombinierte Licht- und Regensensoren. Gemeinsam prüfen die Unternehmen die Erweiterung der Kooperation auf Kunden in Süd-Afrika. AGS wird ein breites Spektrum der Automobilelektronik und -Beleuchtung von Projektionsscheinwerfern, Rückleuchten, Reflektoren bis hin zur Innenraumbeleuchtung liefern, das paragon auch im Aftermarkt vertreiben möchte. Inderpal Singh: "Diese Partnerschaft wird beiden Unternehmen weltweit einen Vorteil verschaffen und das Portfolio für ihre Unternehmen vergrößern und verschiedene globale Kunden erreichen, um ihr Geschäft in verschiedenen Bereichen zu erweitern." Klaus Dieter Frers ergänzt: "Durch die Zusammenarbeit verfügt paragon nunmehr über eine Produktion in Indien, was in Zukunft sehr wertvoll sein wird." Mit Produktionsstätten und Fachwissen in Indien, Europa und China erwarten beide Geschäftsführer, ihren Kunden weltweit zu wettbewerbsfähigen Kosten neue Technologien und Produkte anbieten zu können. Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Über AGS Visions Pvt Ltd. AGS ist seit 60 Jahren ein Hersteller von Automobilkomponenten mit Kernkompetenzen in den Bereichen Projektionsleuchten für Automobile, kleine Leuchten, Kunststoffspritzguss und Elektronikfertigung (EMS). Die Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Westindien, zusammen mit dem Hauptquartier und dem Designzentrum in der National Capital Region Indiens. Ferner verfügt AGS über Niederlassungen in Singapur und China. Das Unternehmen verfügt über dezidierte Design- und Entwicklungskapazitäten für sein Portfolio. AGS hat ein starkes Netzwerk von Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt aufgebaut und wächst in verschiedenen Märkten stark, indem es seine Kernkompetenz und Leidenschaft einbringt. Ansprechpartner Kapitalmarkt paragon GmbH & Co. KGaA Klaus Dieter Frers Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-100 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: investor@paragon.ag Ansprechpartner Presse Brigitte Frers Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-142 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: info@paragon.ag



