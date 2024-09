Das innovative 1,6-Megawatt-Projekt auf einem Kiessee in Sachsen-Anhalt soll gut 2,2 Gigawattstunden Solarstrom pro Jahr liefern. Dieser ist vor allem für den Eigenbedarf des Kieswerks gedacht. In Hoym in Sachsen-Anhalt ist eine innovative schwimmende Photovoltaik-Anlage in Betrieb gegangen: Das Floating-Projekt hat eine Nennleistung von 1,607 Megawatt und soll dank eines Nachführsystems pro Jahr 2,221 Gigawattstunden Strom produzieren. Realisiert wurde die kreisrunde Anlage unter Federführung von JM Projektinvest und den Stadtwerken Burg bei einem Kiestagebau der Neumann Gruppe. Wie JM Projektinvest ...

