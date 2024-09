HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke angesichts der Übernahme von Hyva auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die niederländische Hydraulik-Firma sei attraktiv in vielerlei Hinsicht, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion stehe im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Nutzfahrzeug-Zulieferers. Eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Transaktion sei kurzfristig nicht vorgesehen, erwähnte der Experte./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:13 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000JST4000