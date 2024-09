Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter kaum bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.720 Punkten berechnet, dies entspricht einem minimalen Minus gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, BMW und MTU, am Ende Sartorius, Qiagen und Merck.



"Wie schwergewichtig die heutige US-Notenbanksitzung für die Marktteilnehmer ist, lässt sich an der seit Wochenstart ausgeprägten Seitwärtsphase des Dax ablesen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Es herrsche Verunsicherung vor, ob die Fed entweder zu zögerlich reagiere oder aber die Konjunktur in den USA bereits größere Blessuren abbekommen habe. "Das alles wird sich nach der heutigen Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid aufklären." Bis dahin werde sich der Handel im Dax weiter "dröge zeigen", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1135 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8981 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,61 US-Dollar; das waren 109 Cent oder 1,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

