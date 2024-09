Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nach moderaten Gewinnen am Vortag wieder leicht nachgegeben. Abwarten prägte das Geschehen vor der erwarteten Zinswende in den USA am Abend. Marktteilnehmer sind unsicher, wie groß die Zinssenkung ausfallen wird. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verlor am Mittag 0,27 Prozent auf 4.847,63 Punkte. Ausserhalb der Eurozone verlor der britische FTSE 100 0,57 Prozent auf 8.262,48 Punkte. ...

