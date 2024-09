Die LAIQON AG, vormals als Lloyd Fonds AG bekannt, vertieft ihre Zusammenarbeit mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB) im Bereich Vermögensverwaltung. Ein bedeutender Schritt in dieser Partnerschaft ist die Übernahme einer 25-prozentigen Beteiligung an der BV Bayerische Vermögen GmbH durch die mVBRB. Diese Transaktion, zu der kürzlich ein notarieller Kaufvertrag unterzeichnet wurde, soll in zwei Phasen erfolgen: zunächst eine direkte Beteiligung von 9,9%, gefolgt von weiteren 15,1% nach Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens durch die BaFin.

Wachstumspotenzial im Fokus

Durch diese strategische Allianz streben beide Partner ein überproportionales Wachstum im Wealth Management-Markt an. Die BV Bayerische Vermögen GmbH, die aktuell ein Kundenvermögen von rund 1,55 Milliarden Euro betreut, sieht in dieser Partnerschaft die Chance, ihre Marktposition in Oberbayern weiter auszubauen. LAIQON AG, mit einem verwalteten Vermögen von etwa 6,5 Milliarden Euro, unterstreicht mit diesem Schritt ihre Ambitionen im Premium Wealth Management-Segment und setzt dabei auf die Kombination aus traditioneller Expertise und innovativer KI-Technologie.

