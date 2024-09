© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Der Chipgigant hat einen weiteren großen Deal an Land gezogen. Nvidia-Aktionäre zeigen sich davon unbeeindruckt - die Aktie verliert. Am Dienstag gaben Salesforce und Nvidia bekannt, dass sie gemeinsam fortschrittliche KI-basierte Unternehmenslösungen entwickeln, darunter autonome Agenten und interaktive Avatare. Nvidia wird fortschrittliche KI-Werkzeuge in die Salesforce-Plattform und Agentforce einbinden, um Anwendungen in Bereichen wie Krisenmanagement, Reiselogistik und Kundenservice zu verbessern, wie die Unternehmen mitteilten. Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche …