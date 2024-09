Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Alphabet | Meyer Burger | technotrans - Visa, Mastercard, PayPal oder Affirm ins Depot - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Abwarten vor Zinsentscheid der Fed Tops & Flops - wenig Bewegung Intuitiv Maschines - Nasa-Auftrag schießt Aktienkurs zum Mond Alphabet - Google entgeht Milliardenstrafe durch EU Microsoft - mit BlackRock 100 Milliarden für Rechenzentren investieren GE Vernova -Bank of America packt 100 Dolar aufs Kursziel Welcher Bezahldienstleister darf es sein - Davide Campari - Vorstandsvorsitzender geht AMG Critical Metalls - erste Lithium Raffinerie Europas startet in Deutschland Rock Tech Lithium - wann geht es in Guben los - Meyer Burger - allerletzte Chance mit neuen Chef - Commerzbank - zwingt der Bund die Deutsche Bank zum Handeln - Nordex - Ausbruch steht kurz bevor technotrans - zweistelliges Plus nach neuem Auftrag paragon - Aktie hebt ab Musterdepot - Hexatronic-CEO tritt ab Zuschauerfragen