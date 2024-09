ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt nach einem Kreise-Bericht über einen erwogenen Verkauf des Homecare-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 7170 Pence belassen. Sollten sich die Medienberichte bewahrheiten, dürfte dies bei Investoren gut ankommen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies wäre eine deutliche Erinnerung daran, dass der Konsumgüterkonzern gewissenhaft an der Umgestaltung seines Portfolios arbeite./tih/bek



