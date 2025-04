ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im Kerngeschäft gut ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Guillaume Delmas in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Insgesamt rechnet er mit einem organischen Umsatzplus von 1,2 Prozent - nach eigener Aussage leicht unter dem Konsens von plus 1,6 Prozent. Im Kerngeschäft dürfte das Wachstum laut der Prognose von Delmas bei 2,5 Prozent gelegen haben./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B24CGK77