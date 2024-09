NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" belassen. Die meisten der europäischen Chemiekonzerne müssten sich im zweiten Halbjahr stärker als der historische Durchschnitt erholen, um noch ihre Jahresprognose oder die Markterwartungen zu erreichen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Ausmaß der benötigten Verbesserung sei aber niedriger als in den vorigen Jahren. Ausgehend von einer schwachen Basis im ersten Halbjahr sei bei Covestro eine stetige Erholung der Volumen zu beobachten./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 12:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

© 2024 dpa-AFX-Analyser