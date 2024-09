HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 116 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Reederei dürfte das obere Ende des überarbeiteten Finanzausblicks erreichen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anhebung des Ausblicks Anfang Juli sei unterdessen keine Überraschung für ihn gewesen. Die Bewertung der Aktie verlange aber eine vorsichtige Einschätzung. Sie liege deutlich über der von andern Titeln der Branche./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



