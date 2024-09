Die EON SE-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Kursanstieg von 0,4 Prozent auf 13,75 Euro im XETRA-Handel. Trotz der allgemeinen Zurückhaltung am Frankfurter Aktienmarkt zeigte sich das Papier des Energiekonzerns widerstandsfähig. Im Tagesverlauf wurden über 58.000 EON-Aktien gehandelt, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,82 Euro liegt, das am 17. September erreicht wurde.

Positive Prognosen trotz Herausforderungen

Analysten sehen weiterhin Potenzial in der EON-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14,79 Euro. Diese optimistische Einschätzung wird durch die jüngste Bestätigung der Kreditwürdigkeit durch S&P Global Ratings untermauert. Die Ratingagentur hob hervor, dass EON plant, seine regulatorische Vermögensbasis bis 2028 auf über 55 Milliarden Euro zu steigern. Diese Strategie könnte die Position des Unternehmens als eines der führenden Netzunternehmen Europas festigen und somit langfristig zur Wertsteigerung beitragen.

EON Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...