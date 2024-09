Bayer setzt auf Supreme Court Mit der milliardenschweren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto holt sich Bayer vor ein paar Jahren eine Klagewelle in den Konzern. Heute sind noch etwa 58.000 Gerichtsstreitigkeiten offen. Der Dax-Konzern will nun endgültige Sicherheit. Als Bayer den US-Konzern Monsanto schluckt, erhofft sich der Dax-Konzern eine Stärkung seines Agrarchemiegeschäfts. Doch der Glyphosat-Entwickler sorgt vor allem für eine Klagewelle in den USA. Es geht um das Thema Krebs. Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...