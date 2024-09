Kommentar: Ich glaube an die starken E-Autos von VW und der Schwestermarken Audi oder Porsche. Doch im Wettrennen mit Xiaomi, BYD und Tesla muss VW endlich Härte zeigen, sich Verschlanken - und die Politik für faire Rahmenbedingungen sorgen!Audi will in die Formel 1. Die Rennwagen sind schnell, weil sie leicht und schlank sind, die Ingenieure ungestört arbeiten dürfen - und das Topmanagement, die Gewerkschaften und der Staat sich nicht in der Boxengasse auf den Füßen stehen. Ganz anders verhält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...