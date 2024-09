DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2024/25

Berlin (pta/18.09.2024/15:10) - Berlin, 18. September 2024 - Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (BSS, ISIN DE000A2BPP88) der vom Vorstand vorgelegten Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2024/25 zugestimmt.

Für das kommende Geschäftsjahr 2024/25 erwartet der Vorstand der Beta Systems Software AG auf Basis der aktuellen Planungen und Konzernstruktur einen Konzernumsatz zwischen EUR 80 Mio. und EUR 90 Mio. (Geschäftsjahr 2022/23: EUR 76,3 Mio.). Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA; Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird voraussichtlich zwischen EUR 10 Mio. und EUR 15 Mio. (Geschäftsjahr 2022/23: EUR 11,6 Mio.) sowie das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 5 Mio. und EUR 10 Mio. (Geschäftsjahr 2022/23: EUR 7,4 Mio.) liegen.

Die Umsatzerlöse und operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT werden damit im kommenden Geschäftsjahr 2024/25 - wie bereits im Rahmen der letztjährigen Planungsrechnung avisiert - wieder ansteigen. Auf Basis interner Planungsrechnungen ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend für die beiden folgenden Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 fortsetzt bzw. mit Blick auf die Ergebnisgrößen deutlich verstärkt. Die mehrjährigen Planungsrechnungen sind als absolut indikativ zu betrachten, da aufgrund des sehr langen Betrachtungszeitraums noch viele ungeplante Effekte positiver wie negativer Natur auftreten können.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 hält der Vorstand der Beta Systems Software AG an der bislang veröffentlichten Prognose fest, wonach ein Konzernumsatz zwischen EUR 74 Mio. und EUR 78 Mio. erwartet wird. Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird voraussichtlich zwischen EUR 8,5 Mio. und EUR 11,5 Mio. und das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 3 Mio. und EUR 6 Mio. liegen.

