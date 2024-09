Tilray Medical, ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc., hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Unternehmen führt nun seine Redecan EU-GMP-zertifizierten medizinischen Cannabisprodukte in Australien ein. Diese Expansion erweitert Tilrays Portfolio neben den bestehenden Marken und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, hochwertige medizinische Cannabisprodukte weltweit zugänglich zu machen. Die neuen Produkte, darunter Redecan PC THC28 Lila Churro und Redecan SA THC28 Space Age Cake, sind jetzt für australische Patienten erhältlich.

Stärkung der globalen Marktposition

Tilray festigt damit seine Position als führender Anbieter von medizinischem Cannabis. Das Unternehmen ist nun in über 20 Ländern präsent und bietet ein umfassendes Sortiment an THC- und CBD-Produkten an. Diese strategische Expansion könnte sich positiv auf die Marktstellung und den Aktienkurs von Tilray auswirken. Zudem unterstützt das Unternehmen weltweit medizinische Studien zur Wirksamkeit von Cannabis bei verschiedenen Indikationen, was das langfristige Wachstumspotenzial unterstreicht.

Tilray Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...