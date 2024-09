Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

As from September 19, 2024, the following instruments issued by Nordea Bank Abp will change market segment according with below. Instrument ISIN Old Segment New Segment -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BANKOFAMERICA SE002308 STO Leverage STO Leverage X1 NORDNET 8273 Certificates US Extend Certificates Extend E AE -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BANKOFAMERICA SE002308 STO Leverage STO Leverage X2 NORDNET 8281 Certificates US Extend Certificates Extend E AE -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BANKOFAMERICA SE002308 STO Leverage STO Leverage X3 NORDNET 8299 Certificates US Extend Certificates Extend E AE -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BANKOFAMERICA SE002308 STO Leverage STO Leverage X5 NORDNET 8307 Certificates US Extend Certificates Extend E AE -------------------------------------------------------------------------------- TRACKER SE002308 STO Tracker Certificates STO Tracker BANKOFAMERICA 8232 US Extend AE Certificates Extend E NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- Instrument ISIN Old Segment New Segment -------------------------------------------------------------------------------- MINI S BANKOFAMERICA SE00230884 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 02 48 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- MINI S BANKOFAMERICA SE00230884 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 03 55 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- MINI L BANKOFAMERICA SE00230884 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 04 22 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- MINI S BANKOFAMERICA SE00230884 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 01 30 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- MINI L BANKOFAMERICA SE00230884 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 02 06 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- MINI L BANKOFAMERICA SE00230884 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 03 14 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- MINI S BANKOFAMERICA SE00230884 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 04 63 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- MINI L BANKOFAMERICA SE00230883 STO Warrants US STO Warrants NORDNET 01 98 Extend AE Extend E -------------------------------------------------------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.