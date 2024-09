SES AI Corporation ("SES AI") (NYSE: SES), ein weltweiter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Li-Metall-Batterien, kündigte heute eine bahnbrechende Initiative zur Beschleunigung der Materialforschung im Bereich der Elektromobilität an. Durch die Kartierung des Universums kleiner Moleküle mithilfe eines hochentwickelten, für künstliche Intelligenz (KI) optimierten Supercomputers, soll dieses Pionierprojekt völlig neue Erkenntnisse zur Batteriechemie liefern, Energiespeicherlösungen verbessern und die Entwicklung neuer energieeffizienter Technologien vorantreiben. Die Initiative wird die speziell entwickelte innovative KI-Cloud-Plattform von Crusoe nutzen, die von NVIDIA und Supermicro unterstützt wird, und eine bisher einzigartige Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Wissenschaft, Computing und nachhaltiger Datenverarbeitung ermöglichen.

SES, NVIDIA, and Industry Leaders Collaborate to Accelerate Li-Metal Battery Innovations for Electric Vehicles (Photo: Business Wire)

Das ungenutzte Potenzial der Batteriechemie

Die Optimierung von Elektrolyten die aus kleinen Molekülen bestehen trägt entscheidend dazu bei, das gesamte Potenzial von Lithium-Metall-Batterien zu erschließen. In den vergangenen 30 Jahren hat die Batterieindustrie etwa 1.000 (103) organische Moleküle untersucht und dabei einen coulombischen Wirkungsgrad von über 99,6 erreicht. Laut Schätzungen existieren jedoch 1012 organische Moleküle mit weniger als 20 Atomen und 1060 organische Moleküle mit weniger als 30 Atomen ein enormes, bisher ungenutztes Potenzial für die Entdeckung neuer Moleküle, die die Batterietechnologie revolutionieren und weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Wissenschaft haben könnten.

KI revolutioniert die Innovation von Batterietechnologien

SES AI, bekannt für seine hochmodernen Lithium-Metall-Batterien, die in Elektrofahrzeugen und in der urbanen Luftmobilität ("UAM") eingesetzt werden, zählt seit seiner Gründung im Jahr 2012 zu den Pionieren der Batterietechnologie. Im Bereich der Batteriesicherheit und -Performance hat SES AI wiederholt neue Maßstäbe gesetzt und beschleunigt seine Innovationszyklen mithilfe von KI. Zu den KI-gestützten Initiativen von SES AI gehören:

AI for Manufacturing: Analyse von Produktionsdaten zur Gewährleistung von Qualität und Sicherheit

Analyse von Produktionsdaten zur Gewährleistung von Qualität und Sicherheit AI for Safety: Vorhersage von Batterievorfällen, um eine nahezu 100-prozentige Batteriesicherheit in der Praxis zu erreichen

Vorhersage von Batterievorfällen, um eine nahezu 100-prozentige Batteriesicherheit in der Praxis zu erreichen AI for Science: Kartierung des molekularen Universums zur Erforschung von Materialien der nächsten Generation

"Die KI verändert alles. Unsere Modelle AI for Manufacturing, AI for Safety, and AI for Science beschleunigen die Kommerzialisierung, die Time-to-Revenue und die Rentabilität von Li-Metall für Elektrofahrzeuge und urbane Luftfahrzeuge", so Qichao Hu, CEO bei SES AI.

Das Potenzial von KI erschließen

Die Initiative AI for Science wird zunächst NVIDIA HGX H100 GPU-Cluster einsetzen, um eine umfassende Datenbank aufzubauen und die elektronischen Strukturen und Eigenschaften jedes Moleküls vorherzusagen. Diese Datenbank wird die Grundlage für die Erstellung, das Vortraining und das Fine-Tuning der mit physikalischen Daten gespeisten ML-Modelle bilden, die mithilfe von virtualisierten Instanzen der Crusoe Cloud H100 und der NVIDIA HGX-Technologie entwickelt werden. Aufbauend auf den Fähigkeiten des Grundmodells wird SES AI dann ein erweitertes generatives Modell erstellen, trainieren und feinabstimmen. Diese Maßnahmen werden auf einzigartige Weise durch die nachhaltige Computerinfrastruktur von Crusoe unterstützt, die dazu beiträgt, dass die rechenintensiven Aufgaben effizient und bei minimaler Umweltbelastung ausgeführt werden.

In der letzten Phase werden ein multimodales großes Sprachmodell (LLM) und ein KI-Agent erstellt. Dabei wird ein Llama-3-Modell mit 70 Milliarden Parametern auf etwa 200 Milliarden Token aus verschiedenen Texten und Fachliteratur zum Thema Batterietechnologien trainiert. Ermöglicht wird dies durch die NVIDIA Accelerated Computing-Plattform und die Hochleistungshardware von Supermicro, die den Umfang und die Präzision der prädiktiven Fähigkeiten von SES AI erheblich erweitern. Die aussichtsreichsten Kandidaten auf Basis der KI-gestützten Analyse werden in der Elektrolyt-Foundry von SES AI rigorosen Labortests unterzogen. Dort werden die Kandidaten synthetisiert, in Batteriezellen evaluiert und auf ihre Performance unter Praxisbedingungen geprüft.

"Durch den Zugang zu mehr NVIDIA-Grafikprozessoren erwarten wir, ein ausreichend großes molekulares Universum kartografieren zu können, um eine hohe Genauigkeit unseres KI-Modelltrainings sicherzustellen. Sobald die Kartografierung abgeschlossen ist, sollten wir die Materialforschung für jedes Batterieproblem beschleunigen können. Dies betrifft nicht nur Li-Metall für Elektrofahrzeuge und UAMs, sondern auch Li-Ionen-Batterien für Unterhaltungselektronik, Netzspeicher, Fahrzeuge und andere Anwendungen", ergänzt Hu.

Crusoe unterstützt AI for Science

Crusoe Cloud ist eine spezialisierte KI-Cloud-Plattform, die mit den neuesten NVIDIA-GPUs, Hochleistungsnetzwerken und Speicherlösungen ausgestattet ist. Crusoe betreibt seine Cloud-Plattform durch Entwicklung, Aufbau und Nutzung eines differenzierten Portfolios an sauberen Energielösungen, um die Umweltauswirkungen der Energieerzeugung und der Datenverarbeitung zu reduzieren.

Dieses Projekt wird die klimaschonende Cloud-Plattform von Crusoe nutzen, die von NVIDIA und Supermicro unterstützt wird.

"Dank der Kooperation mit Crusoe, NVIDIA und Supermicro sind wir dazu in der Lage, hochmoderne KI mit nachhaltiger Recheninfrastruktur zu kombinieren, um Durchbrüche bei innovativen Batterietechnologien zu erzielen. Dieses Projekt spiegelt unseren Einsatz für Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt wider", so Hu.

Kommentare wichtiger Partner

Chase Lochmiller, CEO, Crusoe: "Crusoe soll dazu beitragen, die Zukunft der Computertechnik mit der Zukunft des Klimas in Einklang zu bringen. Mit einer nachhaltigen und kostengünstigen KI-Cloud-Plattform unterstützen wir die Vision von SES AI, das molekulare Universum zu kartieren und bahnbrechende KI-Modelle zu entwickeln, die eine nachhaltige Zukunft unterstützen. Diese Kooperation macht deutlich, wie erweitertes Computing den wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigen und zugleich die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren kann."

Matt McGrigg, Director of Global Business Development for Cloud Partners, NVIDIA: "Energieeffizienz und minimale Umweltbelastung sind für die Weiterentwicklung von Rechenabläufen von zentraler Bedeutung. Im Rahmen der Kooperation mit Crusoe setzt SES AI auf die GPUs und die KI-Technologie von NVIDIA, um mithilfe von hochleistungsfähigen Rechenkapazitäten neue Potenziale durch innovative Batterietechnologien und Energiespeicherlösungen zu erschließen."

Cenly Chen, Chief Growth Officer, Supermicro: "Die leistungsstarken Computing-Lösungen von Supermicro sind darauf ausgelegt, anspruchsvolle Arbeitslasten und innovative Projekte wie AI for Science von SES AI zu unterstützen. Wir sind hocherfreut, mit unserer fortschrittlichen und energieeffizienten Hardware einen Beitrag zu diesen Anstrengungen leisten zu können."

Eine Vision für die Zukunft

Die Initiative von SES AI, das molekulare Universum zu kartieren, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Batterietechnologie dar. Durch den Einsatz von KI und nachhaltigem Computing soll das Projekt entscheidende Durchbrüche in der Batterietechnologie ermöglichen und dazu beitragen, den Übergang in die E-Mobilität zu beschleunigen sowie Innovationen und industrielle Anwendungen in den Bereichen Materialwissenschaft, Technologie und Pharmazie auf den Weg zu bringen.

Über SES AI:

SES AI Corp. (NYSE: SES) treibt die Zukunft des globalen elektrischen Transports auf dem Land und in der Luft mit den weltweit fortschrittlichsten Lithium-Metall-Batterien voran. SES AI ist das erste Batterieunternehmen der Welt, das sein Innovationstempo beschleunigt, indem es superintelligente KI in allen Bereichen seines Geschäfts einsetzt, von der Forschung und Entwicklung über die Materialbeschaffung, das Zellendesign, die Konstruktion und Fertigung bis hin zur Überwachung des Batteriezustands und der Sicherheit. SES AI wurde 2012 gegründet und ist ein Entwickler und Hersteller von Lithium-Metall-Batterien mit Hauptsitz in Boston und Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Seoul. Erfahren Sie mehr unter SES.AI.

SES AI kann seine Website als Vertriebskanal für wichtige Unternehmensinformationen nutzen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES AI werden routinemäßig auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und sind über diese zugänglich www.ses.ai. Dementsprechend sollten Anleger diesen Kanal zusätzlich zu den Pressemitteilungen von SES AI, den Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission und öffentlich zugänglichen Konferenzschaltungen und Webcasts verfolgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die SES AI als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen hinsichtlich der künftigen finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategien oder Erwartungen für unser Geschäft. Diese Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements von SES AI. Obwohl SES AI glaubt, dass seine Pläne, Absichten und Erwartungen, die in oder durch diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden, vernünftig sind, kann es keine Zusicherung geben, dass es diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreichen oder realisieren wird. Diese Aussagen stellen Projizierungen, Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen dar und sind keine Leistungsgarantien. Solche Aussagen können anhand der Tatsache erkannt werden, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie "vorhersehen", "glauben", "können", "fortfahren", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "mag", "dürfte", "planen", "möglicherweise", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "suchen", "sollten", "anstreben", "abzielen", "werden", "würde" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, können sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Lesern dieser Pressemitteilung wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Sollten eines oder mehrere einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten eintreten, oder sollte sich eine der Annahmen von SES AI als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem folgende Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der Batterietechnologie von SES AI und dem Zeitpunkt und Erreichen der erwarteten Geschäftsmeilensteine; Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit, zukünftige Kapitalanforderungen zu erfüllen; die Fähigkeit von SES, seine Produkte in Elektrofahrzeuge ("EVs") und Urban Air Mobility ("UAM"), Drohnen und andere Anwendungen zu integrieren; das Risiko von Verzögerungen bei der Entwicklung von Batteriezellen von SES AI vor der Serienfertigung, die sich negativ auf das Geschäft und die Aussichten von SES AI auswirken könnten; der Markt für Luftmobilität und den Einsatz der Li-Metall-Technologie in Luftmobilitätsanwendungen befindet sich noch in der Entwicklung und könnte das von uns erwartete Wachstumspotenzial verfehlen; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des UAM-Marktes und der Nachfrage nach Batterien aus der UAM-Branche; potenzielle Schwierigkeiten in der Lieferkette; die Fähigkeit von SES AI, erfolgreich mit Zielkunden von Erstausrüstern (Original Equipment Manufacturers, "OEMs") zusammenzuarbeiten und die Produkte von SES AI in Elektrofahrzeuge zu integrieren, die von OEM-Kunden hergestellt werden; die Fähigkeit, Rohstoffe, Komponenten oder Ausrüstung über neue oder bestehende Lieferbeziehungen zu beschaffen; die Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen durch SES AI kann zu rechtlichen und regulatorischen Risiken führen; Risiken, die sich aus den gemeinsamen Entwicklungsvereinbarungen von SES AI und anderen strategischen Allianzen und Investitionen ergeben; Produkthaftung und andere potenzielle Rechtsstreitigkeiten, Regulierung und Einhaltung von Rechtsvorschriften; die Fähigkeit von SES AI, hochqualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte anzuwerben, auszubilden und zu binden; Entwicklungen im Bereich alternativer Technologien oder anderer Alternativen zu fossilen Brennstoffen; Risiken im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von SES AI; geschäftliche, regulatorische, politische, betriebliche, finanzielle und wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang der Geschäftstätigkeit von SES AI außerhalb der USA; die Volatilität der Stammaktien von SES AI und der Wert der öffentlichen Optionsscheine von SES AI; und die anderen Risiken, die in "Part I, Item 1A. Risk Factors" in unserem Jahresbericht auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr, der am 27. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in anderen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden. SES AI hat erhebliche Schwachstellen seiner internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung identifiziert und könnte in Zukunft weitere erhebliche Schwachstellen identifizieren oder aus anderen Gründen daran scheitern, ein wirksames System interner Kontrollen zu entwickeln oder aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus können zusätzliche Risiken bestehen, die SES AI derzeit kennt und/oder für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von SES AI im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Einschätzungen nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. SES AI erwartet, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen Änderungen seiner Einschätzungen bewirken werden. Auch wenn SES AI sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt SES AI ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht dahingehend interpretiert werden, dass sie die Ansichten von SES AI zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln.

