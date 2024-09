Die Aixtron SE verzeichnete am jüngsten Handelstag einen erfreulichen Kursanstieg von 0,8 Prozent auf 16,16 Euro. Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 39,89 Euro vom Dezember des Vorjahres. Der Halbleiterzulieferer sieht sich weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, was sich in einem Umsatzrückgang von 24,02 Prozent im letzten Quartal widerspiegelte. Dennoch zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und hat den Vertrag mit seinem Vorstandsvorsitzenden bis 2030 verlängert.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Schwankungen sehen Experten Potenzial in der Aixtron-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 26,23 Euro prognostizieren Analysten eine mögliche Wertsteigerung. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn pro Aktie von 1,06 Euro erwartet. Die nächsten Quartalszahlen, die für Ende Oktober [...]

