Berlin - US-Präsident Joe Biden besucht laut eines Medienberichts vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten noch einmal Deutschland.



Der Sender n-tv meldete am Mittwoch unter Berufung auf eigene Informationen aus "Regierungskreisen", der Besuch sei für "Mitte Oktober" geplant und solle über zwei Tage gehen.



Das letzte Mal war Biden offiziell im Juni 2022 zur Teilnahme am G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Deutschland, 2023 war er bei einem Tankstopp auf der US-Basis Ramstein auf deutschem Boden.



Biden tritt bei der US-Präsidentschaftswahl im November nicht mehr an, seine Amtszeit endet damit in jedem Fall im Januar 2025.

