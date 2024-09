Haifa - Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant hat am Mittwoch am Militärflugplatz Ramat David von einer Verlagerung des militärischen Schwerpunkts nach Norden gesprochen, ohne explizit auf die Explosionen im nördlichen Nachbarland Libanon einzugehen, hinter denen US-Medien den Geheimdienst seines Landes vermuten.



"Wir eröffnen eine neue Phase des Krieges, der Schwerpunkt verlagert sich durch die Umleitung von Kräften und Ressourcen nach Norden, um unsere Ziele zu erreichen - die Rückkehr der Bewohner des Nordens in ihre Häuser nach der Änderung der Sicherheitslage", schrieb Gallant, der derzeit wegen Entlassungsgerüchten unter Druck steht, auf der Plattform X. "Ich habe den Piloten und den technischen Teams gesagt, dass wir in dieser Phase Entschlossenheit, Mut und die Einhaltung der Mission bei umfassender Zusammenarbeit benötigen - zwischen allen Sicherheitsbehörden und auf allen Ebenen."



Premierminister Benjamin Netanyahu äußerte sich ähnlich. Er habe bereits gesagt, dass man die Bewohner des Nordens sicher zurückbringen werde, und das werde man nun tun.



Unterdessen nahm die UN-Generalversammlung am Mittwoch eine Resolution an, in der Israel aufgefordert wird, seine Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten unverzüglich und innerhalb der nächsten zwölf Monate zu beenden. Für die Resolution stimmten 124 Staaten. Die Gegenstimmen kamen unter anderem von Israel und den USA. Deutschland und Großbritannien gehörten zu den 43 Staaten, die sich enthielten, während etwa Frankreich für die Resolution stimmte.



Nachdem am Dienstag bereits in einem offenbar kordierten Angriff zahlreiche Pager im Libanon explodiert waren, war es am Mittwochnachmittag in einigen Teilen des Landes erneut zu Explosionen gekommen. Behördenangaben zufolge sollen mindestens 300 weitere Menschen verletzt und nun Mensch getötet worden sein. Dieses Mal sollen Handfunkgeräte ("Walkie-Talkies") detoniert sein.



Am Nachmittag hatte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, die Anschläge vom Dienstag scharf verurteilt. "Der gleichzeitige Angriff auf Tausende von Personen, seien es Zivilisten oder Mitglieder bewaffneter Gruppen, ohne dass bekannt ist, wer zum Zeitpunkt des Angriffs im Besitz der Zielgeräte war, wo sie sich befanden und in welcher Umgebung sie sich aufhielten, verstößt gegen die internationalen Menschenrechtsbestimmungen und, soweit anwendbar, gegen das humanitäre Völkerrecht", erklärte der UN-Hochkommissar. Türk forderte eine Untersuchung der Umstände und dass diejenigen, die einen solchen Angriff angeordnet und durchgeführt haben, zur Rechenschaft gezogen werden.



Die libanesische Hisbollah-Miliz sprach am Dienstag von einem gezielten Angriff Israels "nach Prüfung aller Fakten, aktueller Daten und verfügbarer Informationen". Auch US-Medien halten den israelischen Geheimdienst für verantwortlich. Die Hisbollah erklärte, sie werde den "palästinensischen Widerstand" weiterhin unterstützen, und kündigte Vergeltung an.

