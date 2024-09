Die Symrise-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang an der XETRA-Börse. Trotz des Kursrückgangs auf 121,15 EUR bleibt die Stimmung unter Analysten positiv. JP Morgan Chase & Co. stufte die Aktie kürzlich mit "Overweight" ein, während die UBS AG eine Kaufempfehlung aussprach. Diese Einschätzungen basieren auf dem Potenzial des Unternehmens, das sich in einer robusten Dividendenpolitik und soliden Gewinnprognosen widerspiegelt.

Ausblick auf Dividende und Gewinn

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividendenausschüttung von 1,22 EUR pro Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem wird für 2024 ein Gewinn je Aktie von 3,30 EUR prognostiziert. Diese Aussichten unterstreichen die positive Einschätzung der Analysten und könnten mittelfristig zu einer Erholung des Aktienkurses führen, der sich derzeit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR bewegt.

