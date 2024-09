Die Heidelberg Materials Aktie zeigte sich am Montag robust und verzeichnete leichte Kursgewinne im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 95,18 EUR, was einem Plus von 0,4 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie zeitweise einen Höchststand von 95,94 EUR, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten. Insgesamt wurden bis zum frühen Nachmittag über 56.000 Aktien gehandelt, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz der soliden Tagesperformance liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 103,60 EUR, das Mitte Mai erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiteres Aufwärtspotenzial und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 116,88 EUR. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 11,23 EUR sowie eine [...]

