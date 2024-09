Die Telekom-Aktie gibt derzeit eine gute Figur ab. Auf Monatssicht haben die Papiere des DAX-Konzerns mehr als fünf Prozent an Wert gewonnen. Zuletzt haben auch positive Analystenstimmen gestützt. Nun kommen überdies erfreuliche News aus den USA. T-Mobile US will nämlich in den kommenden Jahren Milliarden an Dollar in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe stecken. Bis 2027 sollen bis zu 50 Milliarden Dollar für Ausschüttungen und Aktienrückkäufe aufgewendet werden, verkündete Konzernchef Mike ...

Den vollständigen Artikel lesen ...