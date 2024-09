Die United Internet-Aktie verzeichnete am Handelstag Verluste an der XETRA-Börse. Der Kurs sank um 0,5 Prozent auf 19,00 Euro, wobei das Tagestief bei 18,97 Euro lag. Trotz eines Umsatzwachstums von 3,48 Prozent im letzten Quartal auf 1,54 Milliarden Euro, wies das Unternehmen einen Verlust von 0,73 Euro pro Aktie aus. Dies steht im Gegensatz zum Vorjahresquartal, in dem noch ein Gewinn von 0,38 Euro je Aktie verbucht wurde. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 25,06 Euro, während das Tief bei 15,76 Euro notierte.

Ausblick und Analystenbewertungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,497 Euro je Aktie, leicht unter dem Vorjahreswert von 0,500 Euro. Analysten schätzen den fairen Wert der United Internet-Aktie im Durchschnitt auf 30,92 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial [...]

