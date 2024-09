Die PNE AG, ein im SDAX und TecDAX notierter Windenergie-Konzern, verzeichnet einen Aufschwung an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg im XETRA-Handel um 1,20 Prozent auf 11,80 Euro, nachdem bekannt wurde, dass sich PNE Zuschläge für zwei neue Windparkprojekte sichern konnte. Bei der jüngsten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an Land erhielt das Unternehmen den Zuschlag für die Projekte "Gnutz-Ost" in Schleswig-Holstein und "Helenenberg" in Rheinland-Pfalz. Diese Windparks werden eine Gesamtleistung von 24 Megawatt (MW) erbringen und sollen im Laufe des kommenden Jahres in die Bau- oder Betriebsphase übergehen.

Detaillierterer Blick auf die Projekte

Der Windpark "Gnutz-Ost" in Schleswig-Holstein wird mit drei Windenergieanlagen ausgestattet und soll eine Leistung von 18 MW erreichen. Das rheinland-pfälzische Projekt "Helenenberg" hingegen wird aus einer einzelnen Windenergieanlage bestehen und 6 MW Leistung liefern. Diese Entwicklungen unterstreichen PNEs kontinuierliches Engagement für den Ausbau erneuerbarer Energien und festigen die Position des Unternehmens im wachsenden Markt für Windenergie.

