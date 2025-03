DJ RWE erhält in Auktion in Italien Zuschlag für zwei Windparkprojekte

DOW JONES--Der Energiekonzern RWE hat in einer Auktion in Italien den Zuschlag für zwei Windparkprojekte mit einer Kapazität von insgesamt 93 Megawatt (MW) erhalten. Die beiden Windparks sollen in den Regionen Basilikata und Apulien errichtet werden. Der Baubeginn ist in der zweiten Jahresbeginn vorgesehen und die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant, wie RWE mitteilte.

Einer der Windparks mit einer Kapazität von 45 MW wird bei Venusia im Norden der Provinz Potenza in der Region Basilikata errichtet, der andere mit 48 MW liegt bei Serra Palino liegt in der Provinz Foggia in der Region Apulien.

