DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.736 Pkt - Dt. Telekom profitiert nicht von T-Mobile

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben sich die Kurse meist gut behauptet gezeigt. Der große Zinsschritt der US-Notenbank war letztlich nicht gut angekommen, weil er Anleger misstrauisch stimmte, dass die Fed womöglich eine Abschwächung der heimischen Wirtschaft befürchte.

Deutsche Telekom profitierten nicht von den Aussagen ihrer US-Tochter T-Mobile US auf deren Kapitalmarktveranstaltung. T-Mobile will demnach in den kommenden drei Jahren bis zu 50 Milliarden Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an ihre Aktionäre ausschütten und hat sich außerdem ein ehrgeizigeres Ziel für die Gewinnung von Breitbandkunden gesetzt. Deutsche Telekom wurden am Abend knapp ein halbes Prozent niedriger gestellt, doch T-Mobile verloren an der Nasdaq rund 3 Prozent.

Vonovia zeigten sich nachbörslich behauptet. Deutsche Wohnen zogen kräftig an um rund 18 Prozent. Die beiden Immobilienunternehmen wollen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.736 18.711 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 18, 2024 16:33 ET (20:33 GMT)

