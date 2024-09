Brügge - Am ersten Spieltag der Ligaphase der Champions League hat Borussia Dortmund gegen den FC Brügge 3:0 gewonnen. Der BVB landet damit auf dem dritten Tabellenplatz, Brügge fällt auf den 32. Rang zurück.



Die Schwarzgelben kamen besser ins Spiel, leisteten sich im weiteren Verlauf aber einige Fehler. Brügge wurde immer wieder gefährlich und nutzte Umschaltmomente geschickt, doch es mangelte der Mannschaft an Genauigkeit. So blieb das Spiel für 75 Minuten auf Augenhöhe, bevor Dortmund mit den Toren von Jamie Bynoe-Gittens in der 76. und in der 86. Minute das Spiel für sich entschied. Mit einem verwandelten Foulelfmeter erhöhte Serhou Guirassy in der fünften Minute der Nachspielzeit den Vorsprung zum sichtlich frustrierten Club Brügge noch in der letzten Minute.



Die weiteren Ergebnisse: Bologna FC - Schachtar Donezk 0:0; Sparta Prag - RB Salzburg 3:0; Manchester City - Inter Mailand 0:0; Paris Stain-Germain - Girona FC 1:0; Celtic Glasgow - Slovan Bratislava 5:1.

